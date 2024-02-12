Какими полезными продуктами можно заменить привычные, но вредные

23:05 2024-02-12
Какими полезными продуктами можно заменить привычные, но вредные

Рассказываем, чем стоит заменить не очень полезные продукты из повседневного рациона.

 Выбирай миндальную пасту, откажись от арахисовой:

Ох уж эта привычка – намазать сладкую массу на печенье! Опасный микс. Ешь пасту из миндаля: в ней по крайней мере больше витамина Е.

Выбирай масло из семян конопли, откажись от оливкового:

Средиземноморская диета хороша для здоровья сердца, но масло оливы не панацея! Не стоит добавлять его всюду, и уж тем более оно не подходит для жарки. Для этого лучше конопляное.

Выбирай пюре из авокадо, откажись от сливочного масла:

Мacлo содержит 81 г жира на 100 г, а авокадо, которое снижает уровень холестерина, только 14 г. Теперь решай, с чем сделать тост утром.

Выбирай настой пырея, откажись от кофе:

Привык просыпаться по утрам от чашечки ароматного кофе? Есть отличная альтернатива: попробуй напиток из пырея с корицей. Звучит пугающе, но по сути это практически натуральная версия энергетика.

В стандартной порции содержится 24 мг магния – это 8 % рекомендуемой ежедневной нормы для женщины. Такой напиток отлично бодрит и насыщает кровь кислородом, да еще и мощный источник витаминов С, Е, К и В-комплекса.

Отдельный бонус – приятный вкус пырея, а в пape с корицей это вообще радость для гурмана.

Выбирай семена чиа, откажись от яиц:

Привычно жаришь на завтрак яичницу? Возможно, информация о том, что одна столовая ложка семян чиа обеспечит тебя дневной нормой кальция, омега-3 и железа, поможет разнообразить утренний рацион.

Выбирай древесный сахар, откажись от обычного:

Хорошая новость для любителей десертов: древесный сахар гораздо слаще на вкус и имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный. А еще он содержит на 40% меньше калорий и на 75% меньше углеводов. Да это же просто сказка какая-то! 

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