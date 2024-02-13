Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

700 миллионов роз ежегодно отправляет Колумбия по всему миру на День святого Валентина. Среди цветов есть фиолетовые, розовые, оранжевые. Каждый год появляются новые уникальные сорта, пишет Уahoo.com.

Сорта колумбийских роз, экспортируемые в Соединенные Штаты, Японию, Канаду, Великобританию или Испанию и другие страны, обладают правами интеллектуальной собственности, потому что созданы местными селекционерами.

Исполнительный вице-президент Колумбийской ассоциации экспортеров цветов Андрес Вернаса Гусман заявила, что разнообразие может быть результатом миллионов попыток скрещивания, в ходе которых проверяются качество, цвет, долговечность и стойкость.

Эти факторы становятся особенно актуальными, если учесть, что букеты должны идеально подходить для всех континентов, поскольку Колумбия остается вторым по величине экспортером цветов в мире после Голландии.