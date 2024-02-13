Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

11:39 2024-02-13
Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Местные селекционеры постоянно работают над тем, чтобы цветы имели необычные оттенки и оставались стойкими.

700 миллионов роз ежегодно отправляет Колумбия по всему миру на День святого Валентина. Среди цветов есть фиолетовые, розовые, оранжевые. Каждый год появляются новые уникальные сорта, пишет Уahoo.com.

Сорта колумбийских роз, экспортируемые в Соединенные Штаты, Японию, Канаду, Великобританию или Испанию и другие страны, обладают правами интеллектуальной собственности, потому что созданы местными селекционерами.

Исполнительный вице-президент Колумбийской ассоциации экспортеров цветов Андрес Вернаса Гусман заявила, что разнообразие может быть результатом миллионов попыток скрещивания, в ходе которых проверяются качество, цвет, долговечность и стойкость.

Эти факторы становятся особенно актуальными, если учесть, что букеты должны идеально подходить для всех континентов, поскольку Колумбия остается вторым по величине экспортером цветов в мире после Голландии.

Изображение статьи

Цветоводы, которые отвечают за плантации Гасиенды Монгибелло, одной из самых главных в Колумбии, заявили, что нынешний сезон для них был особенно удачным. Порадовали погода и отсутствие болезней у растений.

Сейчас цветы ждут отправки в другие страны в больших холодильных камерах. По словам экспертов, идеальная температура, при которой цветы прибывают свежими, - от одного до трех градусов.

Роза, выращенная в Колумбии, может простоять не менее 20 дней в любой точке планеты, утверждают цветоводы.

Ангелина Крент
11:33

Ангелина Крент

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Хвощи - очень своеобразные растения, как внешне, так и внутренне. Наверняка многие из вас развлекались, разбирая их стебли на множество составных частей, похожих на конструктор.
Светлана Игнатьева
11:16

Светлана Игнатьева

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

Невеста хочет исключить молодую маму с крохой из списка гостей, но та настаивает и даже хочет взять на себя часть расходов.
Светлана Игнатьева
10:29

Светлана Игнатьева

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Сегодня подтверждена гибель 54 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести.
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Один из самых богатых людей на планете хочет завещать свои активы благотворительным фондам или власти Америки.
Светлана Игнатьева
09:57

Светлана Игнатьева

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

Турист пытался обмануть таможенников, заявив, что в его чемоданах находится сушеная рыба.
Марина Смирнова
09:55

Марина Смирнова

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

Рассказываем все про надоедливых комаров: кого и почему они кусают чаще всего и как защитить себя от укусов.
article_image 23:01

Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.

article_image 22:25

Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки

Известно, что она отличалась особой жестокостью: есть свидетельства, что она наказывала служанок за плохое мытье полов, била их по голове и даже сжигала им волосы.

article_image 21:54

В Японии сдают толстяков напрокат

В Японии создали сервис аренды толстяков под названием «Дебукари». Его услуги пользуются высоким спросом.