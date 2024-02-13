Недалеко от США обнаружена огромная лаборатория с 80 тоннами метамфетамина

Мексиканские власти обнаружили в штате Сонора, который находится недалеко от границы с США, огромную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Там было изъято 80 тонн метамфетамина рыночной стоимостью более 600 миллионов долларов, пишет Уahoo.com.
Производство наркотиков прописалось в районе ранчо Вьехо, от которого до границы с Аризоной примерно 650 километров. Совместную операцию провели сотрудники Министерства военно-морского флота Мексики, Генеральной прокуратуры страны и властей штата Сонора.
В подпольной мегалаборатории офицеры обнаружили 72 реактора, 102 конденсатора, 32 центрифуги, а также транспортные средства, мотоциклы, прицепы и различные материалы, связанные с производством синтетических наркотиков.
Там также были обнаружены 35 тонн и 250 килограммов наркотика, готового к продаже. Это - помимо 5 тонн и 750 килограммов химических прекурсоров, из которых можно было бы произвести около 41 тонны метамфетамина.
Офицеры военно-морского флота изъяли большое количество химикатов и веществ двойного назначения на сумму более 5 миллионов долларов, что, по данным правительства Соноры, нанесло удар по финансам организованной преступности на сумму более 600 миллионов долларов.
Власти утверждают, что продукция таких подпольных лабораторий адресована молодежи в возрасте от 19 до 27 лет и попадает на рынки Австралии, Канады, Китая, Испании, США, Японии и других стран.
В этом регионе действуют ячейки Картеля Синалоа. Власти Мексики не сообщили о задержании на месте каких-либо подозреваемых, они также не обнаружили ни оружия, ни наличных денег.
Ранее Мексика, Соединенные Штаты и Канада подтвердили, что будут совместно работать над противодействием потокам незаконных синтетических наркотиков, особенно незаконного оборота фентанила, и огнестрельного оружия в Северной Америке.