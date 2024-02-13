Недалеко от США обнаружена огромная лаборатория с 80 тоннами метамфетамина

Мексиканские власти обнаружили в штате Сонора, который находится недалеко от границы с США, огромную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Там было изъято 80 тонн метамфетамина рыночной стоимостью более 600 миллионов долларов, пишет Уahoo.com.

Производство наркотиков прописалось в районе ранчо Вьехо, от которого до границы с Аризоной примерно 650 километров. Совместную операцию провели сотрудники Министерства военно-морского флота Мексики, Генеральной прокуратуры страны и властей штата Сонора.

В подпольной мегалаборатории офицеры обнаружили 72 реактора, 102 конденсатора, 32 центрифуги, а также транспортные средства, мотоциклы, прицепы и различные материалы, связанные с производством синтетических наркотиков.

Там также были обнаружены 35 тонн и 250 килограммов наркотика, готового к продаже. Это - помимо 5 тонн и 750 килограммов химических прекурсоров, из которых можно было бы произвести около 41 тонны метамфетамина.

Офицеры военно-морского флота изъяли большое количество химикатов и веществ двойного назначения на сумму более 5 миллионов долларов, что, по данным правительства Соноры, нанесло удар по финансам организованной преступности на сумму более 600 миллионов долларов.