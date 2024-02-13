Недоваренные яйца могут стать причиной сильного отравления

Многие ошибочно полагают, что длительная термическая обработка яиц убивает все плохие бактерии.

В результате длительной варки железо и сера распадаются на другие вещества, и продукт теряет свою ценность.

“Некоторые родители любят готовить для своих детей яйца всмятку, но эти яйца, как правило, недоварены и могут по-прежнему содержать опасные бактерии. Употребление таких продуктов не только может нанести вред здоровью детей, но и привести к отравлению”, – говорят эксперты.

Некоторые девушки, как отмечается, предпочитают варить яйца в коричневом сахаре, якобы для стимуляции кроветворения. Но в продукте могут образовываться вредные элементы.

Также специалисты советуют контролировать температуру при варке яиц, чтобы избежать растрескивания скорлупы.

Яйца богаты белком, который имеет огромную важность для работы человеческого мозга. Однако, если употреблять яйца неправильно, то можно нанести своему организму вред.