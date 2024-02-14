Какой аромат отпугнет муравьев с дачного участка

В садовых магазинах можно найти средства, которые эффективно помогают бороться с муравьями.

Однако никогда не стоит отказываться от народных средств борьбы с вредителями.

Они действуют мягче, не наносят вред экологии, не уничтожают полезных насекомых.

Известно, что муравьи не любят резкие запахи. Значит, используем эфирные масла и пахучие травы.

У муравья есть усики-антенны, ими он улавливает запахи и сообщает о неприятностях собратьям.

Если в места обитания разложить веточки свежей полыни, пижмы, аниса, мяты полевой, насекомые постепенно уйдут.

Не захотят поселяться в теплице и в том случае, если ощутят стойкий запах нашатырного спирта.

Для этого надо опрыскать раствором (3 ст. ложки на 5 л воды) места обитания муравьев.

Эфирное эвкалиптовое или мятное масло разбавляем немного водой и смазываем стенки теплицы пахучей жидкостью.

Периодически повторяем процедуру, запах должен чувствоваться постоянно.

Не забывайте и о механическом способе борьбы. Колонии насекомых можно заливать кипятком, большая часть погибает.