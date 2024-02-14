Врач-терапевт, кардиолог Валентина Байдина рассказала о болезнях, к которым может привести переизбыток стресса

Также из-за перевозбуждения нервной системы могут возникать приступы тошноты и рвоты.
"Чаще всего приступы тошноты сопровождаются ощущением дурноты, снижением аппетита, потливостью, внутренней дрожью, похолоданием рук и ног, ощущением приливов. Но определяется подобная стрессовая реакция путем исключения более серьезных проблем со здоровьем", — мнение Байдиной.
Врач отметила, что стресс также может вызвать кашель, считающийся вариантом невроза.
Он сухой, без выделения мокроты, может возникать в форме приступов и затем проходит.
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