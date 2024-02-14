Врач-терапевт, кардиолог Валентина Байдина рассказала о болезнях, к которым может привести переизбыток стресса

Также из-за перевозбуждения нервной системы могут возникать приступы тошноты и рвоты.

"Чаще всего приступы тошноты сопровождаются ощущением дурноты, снижением аппетита, потливостью, внутренней дрожью, похолоданием рук и ног, ощущением приливов. Но определяется подобная стрессовая реакция путем исключения более серьезных проблем со здоровьем", — мнение Байдиной.

Врач отметила, что стресс также может вызвать кашель, считающийся вариантом невроза.

Он сухой, без выделения мокроты, может возникать в форме приступов и затем проходит.