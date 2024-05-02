В Подмосковье школьники сбросили котёнка с 4 этажа

Зверское убийство котёнка произошло 1 мая и всколыхнуло общественность всего за один вечер.

Ближе к ночи среды видео с издевательством над животным начало вируситься в интернете.

На видео запечатлено, как несколько школьников сбрасывают котёнка из окна 4 этажа.

Животное падает на козырёк дома, после чего дети спускаются вниз и добивают его.

Эта жестокость вызвала такой ажиотаж, что малолетних извергов нашли в тот же вечер, а непосредственного убийцу избили.

Тем не менее, такого наказания для садистов оказалось мало, поэтому к делу подключилась полиция, которая тщательно расследует инцидент.