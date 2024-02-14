Самые любимые песни у Ленина

Топ Ленина:

Неудивительно, что номер один в десятке лидеров Ленина — «Интернационал».

В конце концов, композиция Пьера Де Гейтера, была популярным хитом левого культурного фланга с конца 19-го века, когда Второй Интернационал принял песню в качестве гимна.

Его переписанная советская версия была официальным государственным гимном страны до 1944 года, а левый активист и рокер Билли Брэгг выпустил свою обновленную версию в 1990 году.

Следующими композициями с этого революционного винила являются «Рабочая Марсельеза», исполненная Государственной Республиканской Академической Русской Хоровой Капеллой, «Смело, товарищи, в ногу».

Большого Хора Всесоюзного Радио, «Варшавянка» в исполнении Ансамбля Советской Армии и «Вы жертвою пали» хора Московского радио. Кроме того на пластинке звучат «Беснуйтесь, тираны» и «Замучен тяжелой неволей», исполняемые очень душевным хором Московского радио.