В Лондоне заигрывание с бродячими кошками может стать уголовным преступлением

В Лондоне скоро начнет действовать необычный закон по защите кошек. Согласно ему, общение с уличными животными города может вылиться в уголовное преступление, пишет Уahoo.com.
Любой прохожий, который попытается “уговорить” кошку пойти с ним, рискует попасть под действие законопроекта о похищении домашних животных, который проходит через парламент.
Предлагаемый закон, поддерживаемый правительством, предусматривает наказание за похищение кошки или собаки в виде штрафа и тюремного заключения сроком до пяти лет. Или то и другое вместе.
Такой законопроект рассматривается в результате давления со стороны борцов за права животных. Петицию правительству с такой просьбой подписали 45 000 человек.
Новый закон классифицирует домашних животных как разумных существ, способных испытывать страдания и эмоциональные травмы.
В проекте закона о похищении домашних животных говорится, что человек может быть признан виновным в похищении кошки, если он “заставляет или побуждает кошку сопровождать человека или кого-либо еще” или “хочет забрать кошку”.
Пользователи социальных сетей опасаются, что уговоры или уход за кошкой на улице могут привести к тому, что дружелюбные незнакомцы обратятся в суд.