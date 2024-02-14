В Лондоне заигрывание с бродячими кошками может стать уголовным преступлением

В Лондоне скоро начнет действовать необычный закон по защите кошек. Согласно ему, общение с уличными животными города может вылиться в уголовное преступление, пишет Уahoo.com.

Любой прохожий, который попытается “уговорить” кошку пойти с ним, рискует попасть под действие законопроекта о похищении домашних животных, который проходит через парламент.

Предлагаемый закон, поддерживаемый правительством, предусматривает наказание за похищение кошки или собаки в виде штрафа и тюремного заключения сроком до пяти лет. Или то и другое вместе.

Такой законопроект рассматривается в результате давления со стороны борцов за права животных. Петицию правительству с такой просьбой подписали 45 000 человек.

Новый закон классифицирует домашних животных как разумных существ, способных испытывать страдания и эмоциональные травмы.