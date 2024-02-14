Желтые пятна на подушке можно убрать: советы опытных хозяек

Уход за перьевыми подушками в целом несложный: просушите их на солнце, а потом хорошенько выбейте пыль.

Наперники можно постирать, а износившиеся и потерявшие вид - заменить новыми.

Такие подушки имеют один существенный недостаток: перьевой наполнитель со временем сбивается в комки, отчего подушка теряет мягкость.

Подушки с искусственным наполнителем более удобны в уходе. Их можно стирать в машинке, однако тут многое зависит от того, какой вид наполнителя внутри.

Некоторые подушки такого вида со временем так же теряют мягкость, упругость и внутри них появляются твердые уплотнения (но это, конечно, происходит гораздо реже).

Оптимальный вариант на сегодняшний день – ортопедические подушки. Их качество отвечает самым высоким стандартам, а разнообразие дизайна и наполнителя такое, что аж глаза разбегаются.

Такие подушки имеют съемный чехол, который легко и удобно стирается.

Можно, кстати, сделать то же самое с перьевыми изделиями - постирать в машинке. Понадобится порошок, отбеливатель и пару ложек соды. Температурный режим выбираем 60 градусов.

После стирки вешаем подушки на солнышке и каждые 30 минут взбиваем и переворачиваем. Они быстро высохнут и будут как новые.

Так что, если у вас в доме тоже имеются подушки с перьевым наполнителем, не бойтесь стирать их в машинке – они прекрасно реагируют на такую процедуру и мгновенно преображаются!