Почему опытные рыболовы считают ротана самой жадной рыбой

Где искать ротана в весеннее время:

Ротан во время ловли весной нередко вызывает раздражение многих рыбаков, ведь он хватает любую наживку, отпугивая при этом карася или красноперку. К тому же он глубоко заглатывает ее, и вытащить крючок становится для многих непростым занятием.

Однако для некоторых рыбаков эта рыба становится настоящим спасением, ведь для того, чтобы поймать его, не потребуется каких-либо особых наживок и приманок, современных снастей.

В первую очередь целенаправленную ловлю ротана ведут из-за его изумительно нежного мяса. Также популярность этой рыбы объясняется и его распространенностью, ведь встретить его можно на многих озерах, прудах.

На водоемах небольшого размера его часто вылавливают в качестве живца, ведь в таких условиях он редко вырастает до больших размеров. Его охотно съедают такие хищники как крупный окунь, щука.

Для того чтобы поймать крупного ротана, следует тщательно выбрать место.

Ротана можно поймать на пустой крючок, настолько он жаден. Достаточно к крючку привязать шерстяные или шелковые ниточки красного цвета, и рыбалка удалась!

Ротан клюет так жадно, что полностью заглатывает крючок. Ой как непросто потом рыбаку вытащить крючок из большой и неприятной на вид пасти ротана.

Раньше ротанов в водоемах европейской части России не было. Но они неожиданно откуда-то появились и не просто стали жить, и превратились в настоящие бедствие для остальных водных обитателей.

Теперь даже на Байкале, Оке и Волге можно поймать этих страшилищ, хотя они раньше водились только на Дальнем Востоке. Там их называют амурскими бычками, и оттуда скорее всего они пришли севернее Урала.

Эта рыба удивляет очень многим в своей внешности и повадках. Например, у «головешек» принято, что за икринками присматривает самка.

У этой рыбы нет шипов и колючек, зато очень острые зубки, полосатое тело черного или буро-зеленого окраса.

Эту рыбу не ловят специально, как например, щуку или леща. Многие, кто ловит ее отпускают ее обратно в воду. Мне довелось слышать на рыбалке в Самарской области, как один рыболов полагал, что такое страшилище имеет ядовитое тело.

Но он наслушался мифов про ротана. На самом деле у этих хищников нормальное мясо.

Эта рыба многим даже очень нравится. Они не отпускают рыбу и не ругают ее, а собирают в садок и дома жарят из мяса рыбьи котлеты. Обычно попадаются на крючок особи весом в сто граммов и более, хотя могут вырасти до четырехсот граммов.

А теперь представим, что в водоеме не было бы хищников. Тогда бы ротан так расплодился, что съел всех мелких рыбешек и насекомых.

Но к счастью, у этой рыбы есть враги. Судак или щука могут напасть на ротана с засады и проглотить его. Но в некоторых водоемах хищники не водятся.

Тогда ротан съедает всех уклеек и плотву, а потом превращается в каннибала. Крупный ротан начинает гоняться за средними, средние атаковать и кушать мелких ротанчиков.