Готовить крупы надо по-разному: одни требуют замачивания, другие необходимо обжарить

Крупы мелкой фракции можно сразу варить.
Слегка обжарить на сковородке стоит пшенку, гречку, перловку, манку, рис, булгур.
Зачем обжаривают крупы? Если прокалить крупу, из нее уйдет горечь и она не будет так сильно развариваться.
А еще это делается, чтобы уничтожить бактерии, которые могли попасть в крупу вместе с влагой.
Эти же крупы после обжарки можно замачивать. В процессе замачивания крупы выделяют ферменты и полезные микроэлементы, напитываются ими.
Кроме того, в процессе замачивания крупа теряет глютен.
А еще замоченные крупы легче переносятся людьми, страдающими аллергией.
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