Как питалась Мария-Антуанетта, чтобы сохранять стройность форм

Как же удавалось королеве сохранить такую осиную талию?

На самом деле Мария-Антуанетта придерживалась, как бы мы сейчас сказали, правильного питания. Да, она любила сладкое, но знала меру.

Французскую королеву можно считать законодательницей диеты, когда всего едят понемногу. Она ела небольшими порциями.

Мария-Антуанетта была поклонницей овощей. И на обед королевский повар обязательно подавал ей суп из овощей. В основе супов были капуста, морковь, горошек, сельдерей, разная зелень.

Но готовился суп обязательно на курином бульоне. На второе королеве подавали небольшой кусок курицы или рыбы, а могли быть и бараньи отбивные под соусом. На гарнир - вновь овощи.

Марии-Антуанетте очень не нравилось принимать пищу на глазах у сотен людей, и она старалась как можно быстрее покинуть зал, где проходил обед. В то время, как ее муж Людовик XVI, вполне спокойно к этому относился.

Между обедом и ужином следовал небольшой перекус - полдник. Королева лакомилась миндалем, кунжутом.

Несмотря на изобилие изысканных французских вин, королева и здесь проявляла сдержанность. Во время обеда она позволяла себе выпить бокал красного вина или шампанского.

Так что пирожные пирожными, а в основе ежедневного приема пищи Марией-Антуанеттой лежало правильное питание.