Почему не рекомендуется пить кефир перед сном

Кефир благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, к тому же это источник кальция и белка.

Продукт принято считает прекрасной альтернативой позднему ужину. Но на самом деле это не так.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Гронская уверена, что польза кефира излишне преувеличена, особенно не стоит пить его перед сном.

«Кисломолочные продукты — это тоже сахар. Кефир поднимает уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол».

В организме здорового человека уровень кортизола вечером снижается и начинается выработка мелатонина, который отвечает за сон. Стакан кефира может помешать правильной выработке гормона сна.

Кефир двухдневной выдержки содержит оптимальное количество ферментов, и в целом не опасен для организма.

В свою очередь, трёхдневный кефир отличается повышенным содержанием микроорганизмов и ферментов, что может спровоцировать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, появление повышенной секреции и выплеск соляной кислоты.

Такой кефир можно определить по наличию комочков и пенной поверхности.