Для съемок фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" была построена бутафорская бензоколонка
13:24 2024-02-15
Но случайные водители очень часто сворачивали на нее, чтобы заправиться. Это очень отвлекало съемочную группу от работы.
13:46
Игнат Ветров
Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас
Китайцы сотнями выходят на улицы, призывая американских чиновников отменить законодательный акт, согласно которому граждане Китая не вправе приобретать недвижимость в американском штате Техас.
13:39
Фотограф снял на камеру удар молнии в статую Христа-спасителя в Бразилии
Фотограф Фернандо Брага сделал снимок в момент удара молнии в статую Христа-спасителя в Рио-де-Жанейро.
13:34
Дочь Мадонны Лурдес Леон решила не отставать от матери и появилась на подиуме New York Fashion Week в наряде дьявола
Лурдес Леон, наследница эпатажной певицы Мадонны, появилась на New York Fashion Week в наряде, который надолго запомнят посетили мероприятия.
13:30
Волочковой предложили лечь в психбольницу после того, как та опубликовала снимок с голой грудью в соцсетях
В День всех влюбленных в 2023 году знаменитость выложила в сеть фото в обнаженном виде, прикрыв интимные места "цветочками".
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