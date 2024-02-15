Журналисты протестировали внедорожник Tesla Cybertruck 2024 года выпуска в King of the Hammers

13:28 2024-02-15
Журналисты протестировали внедорожник Tesla Cybertruck 2024 года выпуска в King of the Hammers

Им пришлось столкнуться с рядом трудностей, в том числе и технического несовершенства автомобиля.

Журналисты Уahoo.com проехались на Tesla Cybertruck по пустыне в King of the Hammers - гонке по бездорожью, которая проводится в феврале на Сухом озере в штате Калифорния США. И - поделились впечатлениями. 

По словам журналистов, они столкнулись с рядом трудностей. Например, зарядка EV для примерно 70 электромобилей и внедорожников была установлена на (обычно) сухом дне озера, где проходят гонки.

"За рулем сидел водитель Unplugged Performance development Крейг Кокер. Благодаря чрезвычайно длинному наклонному лобовому стеклу казалось, что я сижу очень далеко от приборной панели. Я понятия не имел, где находится передняя часть грузовика, настолько поразительными были пропорции", - написал корреспондент.

Необычный пассажир отметил, что на автомобиле были специальные колеса Unplugged Performance с бортовой фиксацией и 35-дюймовые геоландеры Yokohama с давлением внутри 35 фунтов на квадратный дюйм.

По его словам, замена шин была самым простым, что можно сделать для улучшения характеристик на бездорожье, и "Geolanders немного мощнее, чем Goodyear Wranglers, которые входят в стандартную комплектацию грузовика".

Кибертрак, отмечают пассажиры, взбирался на дюну, разворачивался и выбрасывал тонны грязи из-под колес.

Важным "но", отметил журналист, было то, что тормоза при спуске на работали адекватно. По словам опытных пилотов, они просто не были “прогреты”. Тем не менее, корреспондент считает, что Unplugged Performance "предложит модернизированную тормозную систему".

Он также считает, что нужно сделать модификацию шин, а также исправить верхние рычаги управления, которые "смехотворно слабые".

"Через некоторое время после моей поездки у Tesla сломалась рулевая тяга со стороны заднего пассажира. В настоящее время Unplugged Performance не предлагает никаких усиленных рулевых тяг, но целью компании в этом первом внедорожном приключении было определить пределы возможностей Cybertruck, что они и сделали", - отметил корреспондент-тестировщик.

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