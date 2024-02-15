В США выставили на продажу необычный трактор-газонокосилку на нитрометане

Необычную газонокосилку Hot rod Allis-Chalmers выставили на аукцион в США. Как пишет Уahoo.com, эксперты особо отмечают то, что она работает на нитрометане.
Ходовая часть, уточняет издание, позаимствована у квадроцикла Yamaha Warrior. "Это означает, что у него четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 348 куб.см, мощность которого не разглашается", - говорится в сообщении.
При этом издание пишет, что логично предположить, что мощность этого чудо-трактора больше заводской.
"Колеса представляют собой 10-дюймовые стальные ролики, покрытые хромом, с передними шинами Kenda K-418 100/90 и задними Mickey Thompson 19,0/80. У него также есть система блокировки линии и распылители для предотвращения выгорания", - отмечает издание.
Сколько стоит подобное приспособление? Текущая максимальная цена составляет 7500 долларов - это немало для старой газонокосилки и еще дороже для спортивного квадроцикла среднего размера.
Однако специалисты считают, что такой лот может быть продан намного дороже.
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