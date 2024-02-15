В Британии полиция назло владельцу отдала в утиль дорогой Ferrari 458 Spider

Бурную реакцию пользователей сети получила история утилизации редкого и дорогого автомобиля. Ferrari 458 Spider был отправлен на переработку полицией Британии, и причину многие назвали "идиотской", пишет Уahoo.com.

"Обычно уничтожение собственности как-то связано с тем, чтобы помешать кому-либо использовать вещь, которая в противном случае могла бы причинить только вред. Но Ferrari к ним не относится. Более того, полиция обратилась в суд с иском о праве раздавить автомобиль совсем по другой причине", - уточняет издание.

В статье говорится, что полиция забрала машину у владельца, потому что полагала, будто та украдена. Но тогда владелец обратился в суд, чтобы вернуть ее, утверждая, что приобрел Ferrari законным путем на аукционе.

Однако полиция к тому моменту уже подала документы на разрешение просто уничтожить машину. Аргументы при этом были такие: Ferrari 458 Spider не застрахован и к тому же якобы не годится для езды.

"Нет подробностей, почему нужно просто раздавить автомобиль вместо того, чтобы дать владельцу шанс все исправить", - пишет издание.

Многие пользователи сети уверены, что это не уважительные причины, и таким образом полиция просто поступила назло хозяину Ferrari.