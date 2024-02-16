В Швеции представили новую версию Volvo P1800 в стиле шестидесятых

Шведская фирма Cyan Racing представила версию Volvo P1800 Cyan grand tourer. Как уточняет Уahoo.com, машина сделана на заказ и отличается улучшенными характеристиками и индивидуальным интерьером.

Впервые модель P1800 Cyan была представлена в 2020 году как дань уважения оригинальному Volvo P1800, который был выпущен в 1960-х годах.

Новый P1800 Cyan GT имеет дизайн, аналогичный дизайну автомобиля 2020 года, но есть и изменения. Самое большое отличие заключается в том, что регулируемая подвеска настроена специально для проселочных дорог и поездок на дальние расстояния.

Внутри GT отделан кожей песочного цвета и тканевой обивкой, с более удобными сиденьями, чем в оригинальном P1800 Cyan. Бренд утверждает, что салон обладает лучшей звукоизоляцией, чем раньше. Также появился новый каркас безопасности, который повышает жесткость автомобиля.

Мощность аналогична той, что и у автомобиля 2020 года выпуска - от 345 до 414 л.с.

Все автомобили восстановлены с оригинального Volvo P1800 командой инженеров Cyan Racing, которые также проводят обширный реинжиниринг. Фирма утверждает, что процесс его создания, проектирование, изготовление и инжиниринг занимает от 12 до 15 месяцев.

Цены на P1800 GT Cyan Racing не раскрывает, но оригинальный автомобиль в 2020 году стоил 379 000 фунтов стерлингов. Производство таких авто будет крайне ограничено.

Оригинальный Volvo P1800 продавался с 1961 по 1973 годы с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 или 2,0 литра (на выбор) в паре с четырехступенчатой механической или трехступенчатой автоматической коробкой передач, напоминает издание.

Компания Cyan Racing основана в 1996 году и является официальным партнером по автоспорту для Geely - китайских владельцев Volvo.