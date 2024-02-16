Амазонская клепсина: огромная пиявка в полметра, которая способна выпить корову

Представители характеризуются самыми крупными среди пиявок размерами: до 45 см в длину (обычно до 30 см) и 10 см в ширину.
По сравнению с нашими кровопийцами, амазонская клепсина — голиаф, не меньше. Длина их тела достигает до полуметра!
При этом ушлый паразит умудряется мастерски прятаться.
Несмотря на внушительные габариты, он обладает потрясающей гибкостью — червь буквально протекает сквозь щели и проёмы.
Добавим серо-коричневую окраску, и всё — гигантская пиявка исчезает в мутных илистых водах.
Как и другие представители рода, имеет широкое ланцетовидное уплощенное тело, крупную заднюю и малозаметную переднюю присоску.
Окраска взрослых особей однотонная, тёмная, серо-коричневая.
У молодых особей имеется прерывистая продольная полоса из цветных пятен и ряды пятен на каждом третьем вторичном сегменте. Глаз одна пара.
Клепсины не любят лишней движухи. Притворившись шматком грязи, пиявка откисает в прибрежных зарослях под камнями или листовым опадом.
Но не стоит недооценивать вампирский потенциал. Большая пиявка и жертву выбирает себе под стать.
От клепсин страдают кайманы, анаконды и крупный рогатый скот.
Зубов у червей-вампиров нет, зато есть острый хоботок длиной 10-15 см.
Одна пиявка-гигант способна принять на душу более литра крови. А стая монстров, сговорившись, выпьет целую корову!
Зато к своему потомству клепсины относятся с удивительной заботой.
После оплодотворения самка не бросает яйца, а носит кокон у себя на животе.
Когда появляются маленькие червячки — она не отпускает их до тех пор, пока не найдёт им первую добычу.
Личинкам многих других червей остаётся только мечтать о таких нежностях со стороны родителей.
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