Амазонская клепсина: огромная пиявка в полметра, которая способна выпить корову

12:15 2024-02-16
Амазонская клепсина: огромная пиявка в полметра, которая способна выпить корову

Haementeria ghilianii (лат.), амазонская клепсина — это особый вид хоботных пиявок из семейства Glossiphoniidae.

Представители характеризуются самыми крупными среди пиявок размерами: до 45 см в длину (обычно до 30 см) и 10 см в ширину.

По сравнению с нашими кровопийцами, амазонская клепсина — голиаф, не меньше. Длина их тела достигает до полуметра!

При этом ушлый паразит умудряется мастерски прятаться.

Несмотря на внушительные габариты, он обладает потрясающей гибкостью — червь буквально протекает сквозь щели и проёмы.

Добавим серо-коричневую окраску, и всё — гигантская пиявка исчезает в мутных илистых водах.

Как и другие представители рода, имеет широкое ланцетовидное уплощенное тело, крупную заднюю и малозаметную переднюю присоску.

Окраска взрослых особей однотонная, тёмная, серо-коричневая.

У молодых особей имеется прерывистая продольная полоса из цветных пятен и ряды пятен на каждом третьем вторичном сегменте. Глаз одна пара.

Клепсины не любят лишней движухи. Притворившись шматком грязи, пиявка откисает в прибрежных зарослях под камнями или листовым опадом.

Но не стоит недооценивать вампирский потенциал. Большая пиявка и жертву выбирает себе под стать.

 От клепсин страдают кайманы, анаконды и крупный рогатый скот.

Зубов у червей-вампиров нет, зато есть острый хоботок длиной 10-15 см.

Одна пиявка-гигант способна принять на душу более литра крови. А стая монстров, сговорившись, выпьет целую корову!

Зато к своему потомству клепсины относятся с удивительной заботой.

После оплодотворения самка не бросает яйца, а носит кокон у себя на животе.

Когда появляются маленькие червячки — она не отпускает их до тех пор, пока не найдёт им первую добычу.

Личинкам многих других червей остаётся только мечтать о таких нежностях со стороны родителей.

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