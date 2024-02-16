От певицы Шер вслед за младшим отказался и старший сын

16:15 2024-02-16
От певицы Шер вслед за младшим отказался и старший сын

Напряжение в отношениях матери и ее первенца, 54-летнего Чаза Бона, появилось после того, как мужчина признался, что он гей.

77-летняя легендарная певица Шер сейчас переживает не лучший период как мама. Недавно звезда проиграла в суде иск об опеке над 47-летним сыном Элайджи Блу Оллманом, который боролся с наркоманией.

Ранее она заявила, что против примирения Блу с его экс-женой Марианджелой Кинг.

По данным Уahoo.com, отношения певицы с ее старшим сыном, 54-летним Чазом Боно, тоже напряженные. Настолько, что тот не планирует приглашать свою звездную маму на предстоящую свадьбу с Шарой Блю Мэтис.

“Чаз и Шара полностью исключают Шер из списка приглашенных и не слишком расстраиваются по этому поводу. Они хотят простую церемонию без театральности Шер”, - рассказал инсайдер.

Источник добавил, что отношение матери и ее первенца стало напряженными с тех пор, как Чаз признался, что он гей. 

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