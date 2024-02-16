Англичанин смешал сперму с отцовской, чтобы его партнерша гарантированно забеременела

Англичанин, именуемый в английских СМИ как PQ, внес сумятицу в рождение своего ребенка. Дело в том, что он смешал собственную сперму со спермой своего отца, чтобы его партнерша могла гарантированно забеременеть.

На такой шаг мужчину толкнули проблемы с фертильностью, но позволить себе использование метода ЭКО он не мог по причине нехватки средств.

Городской совет Барнсли, узнав об обстоятельствах зачатия, подал судебный иск о происхождении ребенка. Аргументируя тем, что в будущем будет непонятно, какой из мужчин в итоге является истинным отцом.

Суд города признал, что велика вероятность того, что человек, которого пятилетний сегодня уже мальчик считает дедушкой, на самом деле является его биологическим отцом. А тот, кого он будет считать папой, на самом деле может быть его сводным братом.

Соответственно, ребенок может получить эмоциональную травму. Городской совет настаивал на проведении ДНК, чтобы установить, кто именно стал отцом мальчика, однако судья Пул иск отклонил.

По его словам, принимая такое решение, потенциальные родители малыша наверняка предусмотрели и все связанные с этим риски. Кроме того, у PQ уже сложились отношения отца и сына с ребенком.

Вмешательство в выяснение тайн зачатия, по мнению суда, может разрушить сложившуюся семью. Мистер Пул при этом добавил: тест можно сделать тогда, когда сама семья это пожелает, а вмешательство извне нежелательно.