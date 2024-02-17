Жители Города Мусорщиков в Каире на отходах могут заработать миллионы, а могут прозябать в нищете

Здесь сортируют и раскладывают по мешкам мусор из разных районов Каира.

Многие обитатели района занимаются этим на протяжении всей своей жизни, причем поколениями. Точное количество жителей Города Мусорщиков трудно подсчитать. Но предполагается, что их не менее 30 тысяч человек.

Примечательно, что не все те, кто одет в грязную одежду и копается в мусоре, на самом деле очень бедные люди.

Некоторые из них живут вполне роскошной жизнью, причем заработали на нее все той же работой на мусорной свалке. Большинство здешних жителей – христианы-копты.

Считается, что свой отсчет Город Мусорщиков берет в 40-х годах прошлого века. Когда, спасаясь от нищеты из-за неурожаев, из Верхнего Египта в Каир мигрировала часть фермеров.

Они стали собирать и утилизировать мусор, а органические отходы использовали на корм животных. Сегодня 1 тонна мусора из Каира обеспечивает работой 12 человек.

Самое прибыльное дело - переработка пластика, а также - металла и стекла.

После очистки пластиковые бутылки и другие виды упаковок очищают и на специальных машинах перемалывают пластик в муку.

Ее отправляют в Каир, где вновь пускают в дело, изготавливая пластиковую посуду и другие предметы одноразового пользования.

Примечательно, что местные жители не пускают сюда полицию, все вопросы решают внутри своей общины. По подсчетам, в среднестатистической семье заббалинов по 6 детей. Дети начинают работать здесь с 6-летнего возраста, а в школу практически не ходят.

Согласно публикации в журнале «Ахер Саа» от 2009 года, самым известным мусорщиком в Египте считается Шехат аль-Макдиса. Корреспонденты рассказали, что он владеет роскошной виллой, где живет с женой и 6 детьми.

У него роскошный «Мерседес» последней марки, он носит брендовую одежду и золотые кольца на пальцах. Шехат аль-Макдиса профессию сборщика мусора унаследовал от деда.

Он вырос среди мусора и уверен, что это дало ему иммунитет к болезням. Богача также не раздражает неприятный запах - наоборот, это для него как запах денег.