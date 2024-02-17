Ученые рассказали, когда исчезнет Атлантический океан

Геологи отмечают: на окраинах Атлантического океана формируется так называемое «огненное кольцо» - подобно Тихоокеанскому поясу вулканической активности, где часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

Данный процесс, по подсчетам ученых, займет примерно 20 миллионов лет. К такому выводу пришли исследователи Лиссабонского университета из Португалии и Университета Иоганна Гутенберга из Германии. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Geology.

Геологи напоминают: хотя океаны кажутся людям вечными, на самом деле у них есть свой жизненный цикл, он называется «цикл Уилсона». Океаны рождаются, достигают зрелости, а затем угасают и исчезают.

Весь этот процесс занимает примерно 500 миллионов лет и обусловлен движением крупных участков земной коры, которые залегают под континентами, - литосферных плит.

Атлантический океан зародился в период распада суперконтинента Пангея примерно 180 миллионов лет тому назад. То есть, сейчас он находится в зрелом возрасте, но авторы нового исследования увидели уже признаки начала угасания Атлантики.

Это проявляется в образовании по окраинам океана новых зон субдукции. Иначе говоря, мест, где одна тектоническая плита наползает на другую, что вызывает сейсмическую активность.

Одна из этих зон субдукции расположена под Гибралтарским проливом на юге Пиренейского полуострова - на стыке африканской и евразийской литосферных плит. Как показало компьютерное моделирование, гибралтарская зона субдукции не только очень активна, но еще и распространяется в глубину Атлантики.

Известны и две другие атлантические зоны субдукции, образованные миллионы лет назад, - Малая Антильская дуга в районе Карибского моря и Шотландская дуга, расположенная между южной оконечностью Южной Америки и Антарктикой.

Вместе с Гибралтарской дугой они формируют систему субдукции (огненное кольцо, как в Тихом океане).

Гибралтарская зона субдукции увеличивает риски для таких стран как Португалия, Испания, а также севера Марокко. Дело в том, что в таких зонах случаются самые мощные землетрясения на планете.

Одним из самых мощных из них было Лиссабонское, случившееся в 1755 году. Тогда подземные толчки амплитудой 9 баллов всего за несколько минут почти полностью разрушили город и вызвали цунами, которое довершило начатое. По приблизительным оценкам, из-за разгула стихии погибли до ста тысяч человек.