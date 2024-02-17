Выращиваем крепкую рассаду перцев: советы бывалых дачников

23:07 2024-02-17
Выращиваем крепкую рассаду перцев: советы бывалых дачников

Перец, который созревает в среднем за 15-18 недель, на рассаду высевают в ранние сроки.

В какое время сеять перец на рассаду:

Созревание плодов у перца начинается через 100-150 дней после появления всходов, а рассаду высаживают в возрасте от 60 до 80 дней, поэтому к посеву лучше всего приступать 10 февраля — 10 марта в зависимости от сорта.

Более точно рассчитать сроки посева можно самомостоятельно, ели вы знаете характеристики сорта.

Болгарский перец не любит резких перепадов температуры, сквозняков, плохо переносит пикировку, его рост замедляется.

Для того чтобы во время посеять семена на рассаду, надо определиться будем ли пикировать или нет.

Если не будем проводить пикировку, то можно высевать дней на 10 позже. Также срок посадки во многом зависит от сорта.

Для получения крепкой здоровой рассады необходимо создать благоприятные условия, освещённости, температуры и увлажнения, хорошие и во время подкормки.

Перед высадкой семена обеззараживаем, чтобы рассада не пострадала от вредителей.

Самый распространённый способ - обработка при помощи марганцовки, замачиваем семена в течении 20 минут.

Можно замочить в древесной золе, для этого 1 ложку размешиваем в поллитровой банке и даём настояться двое суток.

Семена выдерживаем около 5 часов в этом растворе.

Рассада болгарского перца нуждается в плодородном, обеззараженном грунте, лучше купить или приготовить самим: взять 2 части перегноя, 2 части дерновой земли и 1 часть речного песка.

До пикировки ничем не подкармливаем. Когда появятся 3 настоящих листочка, приступаем к пикировке.

При пикировке растение можно чуть заглубить, а вот при высадке на постоянное место высаживаем на такую же глубину как росла рассада.

До пикировки растения получают питательные вещества из почвенного субстрата. Через 10-12 дней можно подкормить монофосфатом калия рассаду перца.

Поливаем рассаду тёплой отстоянной водой, а лучше всего талой, когда просохнет верхний слой грунта.

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