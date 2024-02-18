Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

23:55 2024-02-17
Эффективные способы устранения морковной мухи на даче

Сначала личинки подгрызают корни и корнеплоды в мае-июне, затем — в июле-августе, муха может добраться и до хранилища.

Морковная муха - маленький и опасный огородный вредитель, который, если не предпринимать меры, может уничтожить полностью весь урожай моркови.

Время вылета приходится на вторую половину мая, если тёплая весна, а при более прохладной погоде в начале июня.

Луковая муха откладывает яйца, когда начинает цвести рябина и яблоня.

Яйца можно найти у основания стеблей маленькой моркови, через неделю появляются личинки и начинают грызть корнеплоды.

А летний вылет приходится на середину июля или середину августа.

Существует несколько причин появления морковной мухи, лучше предупредить их заранее. Важно соблюдение севооборота, высаживать морковь надо на ту грядку, где рос лук.

Сеять лучше рядом с луком и пряно-ароматическими травами, морковная муха не переносит их запаха.

Своевременно прореживайте появившиеся всходы.

Сеять нужно на открытых солнечных грядках, хорошо проветриваемых.

Не переувлажняем почву, проводим рыхление.

После прореживания надо посыпать междурядья древесной золой или табачной пылью.

Высаживаем сорта, устойчивые к морковной мухе.

Есть несколько эффективных способов устранени морковной мухи:

Можно сделать временное укрытие из металлических дуг и набросить на них укрывной материал.

Не нравится морковной мухе аромат дёгтя. Наматываем на колышки тряпочки, обмакиваем в дёготь и устанавливаем мз на грядки, где растёт морковь.

Взять литр керосина и вылить в ведро с водой на пять литров, опрыскать перед прореживанием и после него.

Можно обработать растение настоем луковой шелухи, как только появится 2-3 настоящих листочка и во время первого прореживания. 500 г лука заливаем 6 литрами горячей воды и настаиваем 48 часов, затем процеживаем и опрыскиваем посевы.

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