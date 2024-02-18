Трамп запустил собственную линию золотых кроссовок за 399 долларов

Бывший президент США Дональд Трамп дебютировал с блестящими золотыми кроссовками под брендом Trump на Sneaker Con в Пенсильвании.

Как уточняет Уahoo.com, запуск обуви стоимостью 399 долларов состоялся после того, как судья обязал Трампа выплатить 355 миллионов долларов за мошенничество. Примечательно, что спрос на кроссовки Трампа оказался высоким.

“Я давно хотел это сделать. У меня есть несколько невероятных людей, которые работают со мной над вещами, и они это придумали. Я считаю, что это будет большой успех”, - заявил экс-президент США.

Ограниченный тираж в 1000 пар, в том числе 10 с автографом самого Трампа, уже распродан. Но производитель предлагает и другие модели обуви под брендом Trump, в том числе “T - Red Wave” красного цвета и “POTUS 45” белого цвета с золотой отделкой.

“Никогда в истории нашей страны президент США не выпускал свои собственные кроссовки”, - заявил представитель Culture Kicks Чейз Янг.

Один фанат даже предложил 9000 долларов, чтобы заполучить пару кроссовок с автографом политика. А покупатель Роман Шарф написал в X (бывшем Twitter), что он “передаст это своим детям", а пока будет выставлять в офисе.

Кроме того, компания также продает новые ароматы Trump. В их числе - “Victory47 Cologne” с флаконом, на крышке которого изображена золотая версия головы самого Трампа.

Всем участникам Sneaker Con были розданы плакаты с надписью “Sneakerheads любят Трампа”.