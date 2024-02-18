С помощью перекиси водорода можно легко очистить руки после огорода

Для приготовления средства нам потребуется сто граммов трехпроцентной перекиси водорода, десять-двадцать граммов нашатыря и любое моющее средство, например, для мытья посуды.

Все перечисленные компоненты смешиваем и в полученный раствор опускаем руки.

После раствора помойте руки с мылом, а затем смажьте своим любимым кремом.

Аспирин:

Надо растереть таблетку аспирина или ампулу салициловой кислоты.

Результат на руках через 2-3 минуты, с мылом помыть – будут чистые, белые. Но средство сушит кожу, если вовремя крем не нанести.

Ягоды:

Нужен сок ягод, содержащий кислоту: от красной смородины до незрелого винограда, можно взять незрелую клубнику, малину.

Лимонная кислота:

Берем 1 ч. л., далее надо смочить порошок и нанести кашицу на пару минут на руки, потом немного потереть.