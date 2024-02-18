Что представляет собой рыба кефаль и чем она полезна

Виды кефали:

Внешне различные виды схожи. Самый крупный представитель – полосатая кефаль или лобан. Распространена рыба по всему миру.

Ловят кефаль в Азовском и Черном море. В длину вырастает до 50 см, вес доходит до 12 кг. Лобан – крупный и желанный трофей рыболовов-любителей.

Остронос – самый мелкий вид, вес его всего 500 г, длина не больше 25 см.

Многочисленный вид – сингиль, это исконно черноморская порода. На крючок попадается чаще всех остальных видов. Длина до 35 см, вес доходит до 1 кг, но это морские виды.

Пеленгас — океаническая порода, промысловая рыба, вырастает до 7 кг. Зафиксирован рекордный вес в 12 кг.

Ловля кефали с берега:

В Черном море ловля успешна круглый год. Весной, летом и осенью эффективно расставлять снасти на берегу. Летом рыбу ищут на местах нагула. Это порты, устья рек, лиманы. Ловят с берега, различных гидросооружений, молов, скал и причалов.

Лодка в теплый сезон не нужна, а порою и неэффективна. Кефаль хорошо видит и при приближении плавсредства стая, если она кормится у поверхности, уйдет в другое место.

Приезжие ориентируются на местных — где много народу с удочками и донками, там и рыба. Благо в отличие от берега реки на побережье места хватит всем. Когда косяк обнаружили, то располагайтесь надолго — кефаль никуда не уйдет.

На Каспии и Черном море активна весь день, перерывов на «обеденный сон» у нее не наблюдается. Интересно и то, что найти кефаль опытным рыболовам труда не составляет. Стая в теплые дни держится над песчаным дном у самого берега, где темные спинки хорошо заметны.

Оптимальные погодные условия и время для ловли кефали:

Как и многие морские виды, кефаль кормится в утренние часы. В это время реально поймать крупные особи, пока они еще не отошли подальше от берега.

Днем поклевка наблюдается стабильно, но на крючке средняя и мелкая рыбка. Ночью ловят дальше от прибрежной зоны на лодках.

Результативность рыбалки также определяют и погодные условия. В пасмурный день, вопреки принятой логике, рыбаков вдоль берега становится больше, чем когда ярко светит солнышко.

В такую погоду ловят крупных особей весь день. Когда дует небольшой ветер и моросит дождик, стаи заходят в лагуны и бухты— в таких условиях активизируются креветки, мелкая рыбешка и рачки, которые служат кормом.

В такую погоду промысел становится особенно успешным.

Снасти для ловли кефали:

Способы ловли разнообразны. Это спиннинг или поплавочная удочка. Многие не понимают, как можно успешно ловить сразу на все. Но есть нюансы в оснастке, о которых рыболов, промышляющий на реках, даже не догадается.

Самая популярная снасть – поплавочная удочка. При наличии прикормленного места – это гарантированная удачная рыбалка. Лески для снасти берутся тонкие до 0,2 мм. Крючки должны быть с коротким цевьем, № 10–13 по международной классификации.

Поплавок устанавливают устойчивый и чувствительный в форме груши. А также важно, чтобы окрас был маскировочным, чаще это зеленый цвет. При ужении резких движений не делают. Кефаль превосходно видит и, испугавшись, стая уходит.

Полезные свойства кефали:

Обладает вкусным и нежным мясом. В филе содержатся белки и жиры, а также важные минеральные вещества, такие как фосфор, цинк, кальций, хром, никель, молибден.

Богата и витаминами, в ней в большом количестве обнаруживают В1, РР и провитамин А. Регулярное употребление этой рыбы помогает предотвратить инсульт и сердечные заболевания.

Блюда из кефали рекомендуют включать в еженедельный рацион. Ее можно есть варенной, тушенной, жареной и копченой. Жира в мясе от 4 до 9%, белка 20%.

Полезно пожилым людям, страдающим атеросклерозом. Калорийность (свежемороженой) – 124 ккал.