Врачи при рождении изменили пол мальчика на женский, что стало причиной многолетних страданий ребенка

11:12 2024-02-19
Врачи при рождении изменили пол мальчика на женский, что стало причиной многолетних страданий ребенка

Софи в подростковом возрасте заставляли принимать гормоны, а правду о своем статусе она узнала в 22 года.

В Англии в 1986 году родился ребенок с очень редким заболеванием, требующим немедленного хирургического вмешательства. Врачи диагностировали у мальчика клоакальную экстрофию.

Этот недуг возникает, когда в брюшной полости органы формируются неправильно еще в утробе матери, и дети в результате рождаются с мочевым пузырем либо кишечником вне тела.

Врачи вынужденно провели операционное вмешательство, чтобы спасти маленькую жизнь. И посоветовали матери удалить поврежденные мужские органы, чтобы избежать дальнейших осложнений.

При этом родители Карен и Джон должны были решить, как зарегистрировать кроху: как мальчика или девочку. Они выбрали второе и дали ребенку имя Софи Оттауэй.

В 22 года девушка обратилась ко врачу по поводу тонзилита и увидела на экране компьютера, что у нее XY-хромосомы. И узнала, что ее кастрировали через несколько часов после рождения.

Софи была в ярости, злилась на родителей. Она рассказала, что в 11 лет, когда приблизилось половое созревание, ей назначили эстроген, потому что яичников не было и они не вырабатывали тестостерон. Так врачи поступают с детьми, желающими сменить пол.

Недавно девушка решила прекратить прием гормонов, потому что считала, что многие проблемы в ее жизни были вызваны ими. Она призналась, что испытывала невероятные боли в мочевом пузыре, чувствовала усталость и часто бывала раздражена.

В итоге ее симптомы улучшились. Она заявила, что против идей по смене пола у детей. По словам Софи, таким детям трудно вписаться в школьную среду, это калечит и тело, и психику.

Сегодня 38-летняя англичанка говорит, что полностью простила родителей за их решение. "Мы очень близки, хотя в прошлом и пережили не самые лучшие времена", - сказала Софи изданию The Sun.

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Светлана Игнатьева

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