Почему человечество никак не может разгадать тайну манускрипта Войнича

Михаил-Вильфред Войнич - не автор, а человек, который открыл эту рукописную книгу миру. Он родился в XIX веке в России, окончил московский университет, а потом попал в Лондон, где женился на писательнице Этель Лилиан.

В 1897 году он открыл антикварную лавку. Благодаря своему бизнесу, Войнич и наткнулся в 1912 году на удивительный манускрипт.

Место покупки этой книги он так и не раскрыл. Как выяснилось позже, ее продавцами были монахи-иезуиты, нуждавшиеся в деньгах на ремонт здания и распродававшие в таких целях часть библиотеки.

Войнич потратил много времени, пытаясь расшифровать смысл книги. К своей работе он привлек много известных ученых: над расшифровкой послания, к примеру, трудился среди прочих и известный американский криптограф Уильям Фрейдман.

Правда, никаких результатов это не дало. Их не добилась и жена Михаила-Вильфреда, которая продолжила дело мужа после его смерти. Этель отправила копии книги в несколько университетов, но и это не привело к успеху. В 1969 году рукопись оказалась в Йельском университете, где находится до сих пор.

Учитывая, что записи в книге не получилось расшифровать, появилось мнение, что содержимое издания вообще не имеет никакого смысла или является современной фальшивкой. Но эта гипотеза не подтвердилась: как показал углеводородный анализ, книге очень много лет.

Исследователи установили, что она создана в промежутке между 1404 и 1438 годами.

Сегодня существует несколько догадок об используемом языке и содержании этой загадочной книги. Одни считают, что структура ее языка имеет много общего с китайским и вьетнамским, другие уверены, что ее создали ацтеки и она написана на исчезнувшем диалекте наутля.

Есть также предположение, что книга Войнича - попытка отобразить восточные иероглифы в виде алфавита.

Но увы - ни одна из этих и других версий не была доказана, а текст так и не удалось расшифровать. И рукопись Войнича по-прежнему остается удивительной тайной.