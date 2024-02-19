Ученые не исключают, что через 30 лет на Земле может наступить ледниковый период

13:29 2024-02-19
Ученые не исключают, что через 30 лет на Земле может наступить ледниковый период

Есть и другие версии возможного развития планеты из-за глобального потепления, и все они негативные.

Российские ученые назвали 3 варианта развития жизни на Земле при глобальном потеплении, и все они катастрофические.

По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова, один из них может привести планету к новому ледниковому периоду уже через 30 лет, сообщает «Звезда».

Самый опасный для Земли сценарий - повышение через 300 лет температуры воздуха примерно на 100 градусов. Земля тогда станет похожа на Венеру и цивилизация погибнет.

«Самое опасное в том, что изменение климата может приобрести необратимый характер. И рост температуры приведет к тому, что в атмосферу из природных источников будет поступать дополнительное количество CO2. Суммарное итоговое изменение температуры тогда может достигнуть несколько сотен градусов», - отметил эксперт.

Другой вариант возможного развития событий связан с изменением течений в Атлантическом океане. Если вода на севере океана начнет по-другому циркулировать, есть вероятность резкого похолодания (на 20-25 градусов).

Это может привести к ледниковому периоду в Европе, европейской части России и Восточного побережья Северной Америки.

«Наступит похолодание на 20-25 градусов. Большая часть европейского континента может покрыться льдом. Эти процессы имеют название "ледниковые периоды". 50 процентов вероятности, что это случится лет через 30.

А до конца века, если не изменится темп глобального потепления, вероятность возрастет почти 100 процентов, считает ученый.

По третьему сценарию из-за активного таяния ледников Гренландии либо Антарктиды уровень океана может подняться на насколько десятков метров. При этом вода окажет давление на литосферные плиты, и это активизирует супервулканы и увеличит количество землетрясений. Причем они станут более мощными.

В частности, проснуться могут Йеллоустоунский вулкан и супервулкан Флегрейские поля. И произойдет все это резко. 

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