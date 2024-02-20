Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

Большое потрясение ждало двор французского короля Людовика XIV в конце 1664 года, когда его жена Мария Терезия родила темнокожую дочь. Вскоре было объявлено, что девочка не выжила. Но спустя 20 лет эта история всплыла снова и оказалось, что ребенок жив.

История королевской семьи началась, когда испанская принцесса Мария Терезия вышла замуж за французского короля Людовика XIV после того, как эти страны решили заключить мир и укрепить союз королевских семей своих стран.

К слову, король Франции и его избранница приходились друг другу двоюродными сестрой и братом. Свадьбу они сыграли, когда обоим было по 22 года. Людовик XIV верность жене не хранил, и после свадьба крутил романы с другими женщинами.

А вот Мария Терезия была была робкой, терпеливой, наивной, добродушной женщиной. Королева держалась в тени французского двора и имела близкие отношения со свекровью Анной Австрийской. Будучи набожными, обе женщины вместе посещали монастыри и церкви.

Считается, что появлением шоколада Франция обязана как раз-таки Марии Терезии. Дело в том, что в Испанию он попал раньше - когда представители этой страны завезли какао от ацтеков. Сама будущая королева была большой любительницей шоколада.

Перед замужеством она подарила Людовику XIV красиво украшенный сундук с шоколадом. Король сразу стал поклонником такого лакомства и привлек к нему внимание всей Европы.