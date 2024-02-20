Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

15:24 2024-02-20
Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

Девушку отдали в монастырь, где она прожила долгую по тем меркам жизнь, при этом король гарантировал ей пожизненное обеспечение.

Slide 1

Большое потрясение ждало двор французского короля Людовика XIV в конце 1664 года, когда его жена Мария Терезия родила темнокожую дочь. Вскоре было объявлено, что девочка не выжила. Но спустя 20 лет эта история всплыла снова и оказалось, что ребенок жив.

История королевской семьи началась, когда испанская принцесса Мария Терезия вышла замуж за французского короля Людовика XIV после того, как эти страны решили заключить мир и укрепить союз королевских семей своих стран.

К слову, король Франции и его избранница приходились друг другу двоюродными сестрой и братом. Свадьбу они сыграли, когда обоим было по 22 года. Людовик XIV верность жене не хранил, и после свадьба крутил романы с другими женщинами.

А вот Мария Терезия была была робкой, терпеливой, наивной, добродушной женщиной. Королева держалась в тени французского двора и имела близкие отношения со свекровью Анной Австрийской. Будучи набожными, обе женщины вместе посещали монастыри и церкви.

Считается, что появлением шоколада Франция обязана как раз-таки Марии Терезии. Дело в том, что в Испанию он попал раньше - когда представители этой страны завезли какао от ацтеков. Сама будущая королева была большой любительницей шоколада.

Перед замужеством она подарила Людовику XIV красиво украшенный сундук с шоколадом. Король сразу стал поклонником такого лакомства и привлек к нему внимание всей Европы.

Изображение статьи

Когда в ноябре 1664 года Мария Терезия появилась на свет, все ахнули: она оказалась темнокожей. Новость о мавританской девочке разлетелась по дворцу. Некоторые придворные всерьез обсуждали, будто такой цвет кожи у крохи получился из-за пристрастия короля и королевы к шоколаду.

Через полтора месяца после появления малышки на свет было объявлено, что она скончалась. О ней ничего не было слышно до момента, пока королева Мария Терезия не ушла из жизни в 1683 году.

Оказалось, что ее темнокожая дочка жива, находится в монастыре, и ее зовут Луиза Мария Тереза. О том, что девушка похожа на короля Людовика XIV, писал Вольтер, лично посетивший монастырь. 

Как стало известно, Людовик XIV дал дочери в качестве приданого 20 000 крон. Кроме того, от его имени Луизе Марии Терезе была назначена пожизненная пенсия. 

До сих пор точно неизвестно, кто были настоящие родители Луизы Марии Терезы. Некоторые считают, что у королевы якобы был роман с ее слугой, африканским карликом по имени Набо. Дескать, Мария Терезия впала в депрессию из-за измен мужа и решила последовать его примеру. 

Другие считают, что отцом Луизы Марии Терезы был Людовик XIV, а ее мать - одна из темнокожих служанок. К слову, философ Вольтер тоже полагал, что сестра Луиза Мария Тереза, возможно, внебрачная дочь короля.

Некая мадам де Монтеспан писала в своих мемуарах, что Луизу Марию Терезу сначала держали в неведении о ее происхождении, чтобы защитить от правды. По слухам, отправить ее в монастырь было идеей короля.

Есть еще одна версия, которая кажется более разумной. У Людовика XIV на службе был мавританский паж, жена которого славилась необычайной красотой. Примерно в то время, когда родила королева, у них тоже родилась дочь.

Оба родителя второй новорожденной умерли, а Людовик XIV и Мария Терезия как крестные родители ребенка передали девочку в монастырь.

В парижской библиотеке Святой Женевьевы имеется портрет чернокожей монахини - предположительно, Луизы Марии Терезы. Считается, что ее портрет и портрет короля Людовика XIV принадлежит кисти одного и того же художника.

Как в целом сложилась судьба темнокожей монахини, неизвестно. Известно только, что она поддерживала общение с королевской семьей и скончалась в 1730 году, ей было 66 лет.

Светлана Игнатьева
18:26

Светлана Игнатьева

Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

Благодаря сказкам у нас ложился стереотип, что такую профессию выбирают милые романтики, но реальность совсем другая.
Светлана Игнатьева
17:52

Светлана Игнатьева

Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

На острове Свободы туристка провела больше двух недель, и отдых ей показался незаслуженно дорогим по сравнению с качеством услуг и общими впечатлениями.
Светлана Игнатьева
16:41

Светлана Игнатьева

Илон Маск заявил, что человек со вживленным в его мозг чипом управляет компьютером силой мысли

Илон Маск заявил, что человек со вживленным в его мозг чипом управляет компьютером силой мысли

По словам миллиардера, теперь стоит задача добиться от пациента максимально увеличить количество нажатий кнопок мыши.
Светлана Игнатьева
15:48

Светлана Игнатьева

В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

Работница клининговой компании намерена отстаивать свои права в суде, на ее стороне выступил и профсоюз.
Светлана Игнатьева
14:24

Светлана Игнатьева

Американец судится за выигрыш в 340 миллионов долларов, который организаторы лотереи назвали ошибкой

Американец судится за выигрыш в 340 миллионов долларов, который организаторы лотереи назвали ошибкой

Джон Чикс из Вашингтона купил билет 6 января 2023 года, а на следующий день увидел на экране компьютера, что набор чисел джекпота совпал с его комбинацией.
Марат Беглов
13:23

Марат Беглов

Мультсериал Симпсоны положил начало необычному музыкальному направлению

Мультсериал Симпсоны положил начало необычному музыкальному направлению

Симпсонвейв, так был назван музыкальный жанр, появившийся благодаря сверхпопулярному мультику.
article_image 18:45

Почему новый пластик будет разлагаться за несколько дней

Химики из Университета Констанца (Германия) придумали новый пластик, он такой же долговечный, как и обычный, но разлагается за несколько месяцев или даже дней.

article_image 18:37

Совет для тех, кто хочет убрать натоптыши и трещины на пятках

Мозоли и грубая кожа на пятках доставляют массу неудобств, выглядят неэстетично и не дают носить открытую обувь.

article_image 18:00

Как делали мультфильм «Пластилиновая ворона»: на это ушло 800 кг пластилина

Сегодня мультики - это красивые анимационные картинки с элементами компьютерной графики или полностью созданные в этой технике, на раньше все было иначе.