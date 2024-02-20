Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

Большое потрясение ждало двор французского короля Людовика XIV в конце 1664 года, когда его жена Мария Терезия родила темнокожую дочь. Вскоре было объявлено, что девочка не выжила. Но спустя 20 лет эта история всплыла снова и оказалось, что ребенок жив.
История королевской семьи началась, когда испанская принцесса Мария Терезия вышла замуж за французского короля Людовика XIV после того, как эти страны решили заключить мир и укрепить союз королевских семей своих стран.
К слову, король Франции и его избранница приходились друг другу двоюродными сестрой и братом. Свадьбу они сыграли, когда обоим было по 22 года. Людовик XIV верность жене не хранил, и после свадьба крутил романы с другими женщинами.
А вот Мария Терезия была была робкой, терпеливой, наивной, добродушной женщиной. Королева держалась в тени французского двора и имела близкие отношения со свекровью Анной Австрийской. Будучи набожными, обе женщины вместе посещали монастыри и церкви.
Считается, что появлением шоколада Франция обязана как раз-таки Марии Терезии. Дело в том, что в Испанию он попал раньше - когда представители этой страны завезли какао от ацтеков. Сама будущая королева была большой любительницей шоколада.
Перед замужеством она подарила Людовику XIV красиво украшенный сундук с шоколадом. Король сразу стал поклонником такого лакомства и привлек к нему внимание всей Европы.
Когда в ноябре 1664 года Мария Терезия появилась на свет, все ахнули: она оказалась темнокожей. Новость о мавританской девочке разлетелась по дворцу. Некоторые придворные всерьез обсуждали, будто такой цвет кожи у крохи получился из-за пристрастия короля и королевы к шоколаду.
Через полтора месяца после появления малышки на свет было объявлено, что она скончалась. О ней ничего не было слышно до момента, пока королева Мария Терезия не ушла из жизни в 1683 году.
Оказалось, что ее темнокожая дочка жива, находится в монастыре, и ее зовут Луиза Мария Тереза. О том, что девушка похожа на короля Людовика XIV, писал Вольтер, лично посетивший монастырь.
Как стало известно, Людовик XIV дал дочери в качестве приданого 20 000 крон. Кроме того, от его имени Луизе Марии Терезе была назначена пожизненная пенсия.
До сих пор точно неизвестно, кто были настоящие родители Луизы Марии Терезы. Некоторые считают, что у королевы якобы был роман с ее слугой, африканским карликом по имени Набо. Дескать, Мария Терезия впала в депрессию из-за измен мужа и решила последовать его примеру.
Другие считают, что отцом Луизы Марии Терезы был Людовик XIV, а ее мать - одна из темнокожих служанок. К слову, философ Вольтер тоже полагал, что сестра Луиза Мария Тереза, возможно, внебрачная дочь короля.
Некая мадам де Монтеспан писала в своих мемуарах, что Луизу Марию Терезу сначала держали в неведении о ее происхождении, чтобы защитить от правды. По слухам, отправить ее в монастырь было идеей короля.
Есть еще одна версия, которая кажется более разумной. У Людовика XIV на службе был мавританский паж, жена которого славилась необычайной красотой. Примерно в то время, когда родила королева, у них тоже родилась дочь.
Оба родителя второй новорожденной умерли, а Людовик XIV и Мария Терезия как крестные родители ребенка передали девочку в монастырь.
В парижской библиотеке Святой Женевьевы имеется портрет чернокожей монахини - предположительно, Луизы Марии Терезы. Считается, что ее портрет и портрет короля Людовика XIV принадлежит кисти одного и того же художника.
Как в целом сложилась судьба темнокожей монахини, неизвестно. Известно только, что она поддерживала общение с королевской семьей и скончалась в 1730 году, ей было 66 лет.