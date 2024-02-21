В Китае наступил ледниковый период: температура резко упала на минус 50 градусов

11:19 2024-02-21
В Китае наступил ледниковый период: температура резко упала на минус 50 градусов

Из-за этого на озере города Синьцзян замертво упали тысячи птиц, похолодание сопровождалось песчаными и снежными бурями.

В городе Синьцзян на севере Китая неожиданно резко упала температура - с +1,6℃ до -52,3℃, что перекрыло все исторические рекорды сразу.

Первыми жертвами пали тысячи птиц, которые замерзли на лету в озере рядом с городом.

Сами китайцы теперь шутят, что теплее было бы жить в холодильнике.

Метеорологическая обсерватория Синьцзяна уточняет, что такой большой перепад температуры произошел из-за воздействия сильной волны арктического холода.

Похолодание сопровождалось масштабными снегопадами и песчаными бурями. Из-за этого в Синьцзяне и Ганьсу десятки тысяч иностранных туристов попали в ловушку, не имея возможности покинуть города.

Согласно информации Центральной метеорологической станции Китая, сильное похолодание в среднем со снижением температуры до -12 ℃ будет наблюдаться в большинстве районов страны.

При этом в некоторых районах температура опустится более чем на 20 ℃. 

Как пишет «Синьцзян Дейли», сверхсильная волна холода также произошла в горах Тяньшань.

Показать следующие комментарии
Фото
Алексей Гладкий
00:31

Алексей Гладкий

Компания Citroen представила новые гибриды — попадут ли они в Беларусь?

Компания Citroen представила новые гибриды — попадут ли они в Беларусь?

Французский автогигант продемонстрировал широкой общественности новые модификации кросс-купе С4Х и кроссовера С4. Главная особенность — гибридный двигатель, ранее успешно опробованный на модели С5 Aircross.
Светлана Игнатьева
18:26

Светлана Игнатьева

Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

Благодаря сказкам у нас ложился стереотип, что такую профессию выбирают милые романтики, но реальность совсем другая.
Светлана Игнатьева
17:52

Светлана Игнатьева

Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

Путешественница-россиянка осталась в шоке от Кубы и заявила, что туда никогда не вернется

На острове Свободы туристка провела больше двух недель, и отдых ей показался незаслуженно дорогим по сравнению с качеством услуг и общими впечатлениями.
Светлана Игнатьева
16:41

Светлана Игнатьева

Илон Маск заявил, что человек со вживленным в его мозг чипом управляет компьютером силой мысли

Илон Маск заявил, что человек со вживленным в его мозг чипом управляет компьютером силой мысли

По словам миллиардера, теперь стоит задача добиться от пациента максимально увеличить количество нажатий кнопок мыши.
Светлана Игнатьева
15:48

Светлана Игнатьева

В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

Работница клининговой компании намерена отстаивать свои права в суде, на ее стороне выступил и профсоюз.
Светлана Игнатьева
15:24

Светлана Игнатьева

Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

Жена короля Франции Людовика XIV спровоцировала скандал во дворе, родив темнокожую дочь

Девушку отдали в монастырь, где она прожила долгую по тем меркам жизнь, при этом король гарантировал ей пожизненное обеспечение.
article_image 13:20

Бородина рассказала, почему не занимается спортом

Ведущая телевидения Ксения Бородина рассказала, почему пренебрегает занятиями спорта.

article_image 13:18

Актиса Аронова назвала москвичей самыми быстрыми жителями России

Известная актриса Мария Аронова считает, что среди самых шустрых жителей России лидируют москвичи.

article_image 13:18

Шейк заявила, что ненавидела быть девочкой, когда жила в России

Супермодель Ирина Шейк описала годы, проведенные в России. Жила будущая звезда подиума в городе Еманжелинск (Челябинская область).