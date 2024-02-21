В Китае наступил ледниковый период: температура резко упала на минус 50 градусов

В городе Синьцзян на севере Китая неожиданно резко упала температура - с +1,6℃ до -52,3℃, что перекрыло все исторические рекорды сразу.
Первыми жертвами пали тысячи птиц, которые замерзли на лету в озере рядом с городом.
Сами китайцы теперь шутят, что теплее было бы жить в холодильнике.
Метеорологическая обсерватория Синьцзяна уточняет, что такой большой перепад температуры произошел из-за воздействия сильной волны арктического холода.
Похолодание сопровождалось масштабными снегопадами и песчаными бурями. Из-за этого в Синьцзяне и Ганьсу десятки тысяч иностранных туристов попали в ловушку, не имея возможности покинуть города.
Согласно информации Центральной метеорологической станции Китая, сильное похолодание в среднем со снижением температуры до -12 ℃ будет наблюдаться в большинстве районов страны.
При этом в некоторых районах температура опустится более чем на 20 ℃.
Как пишет «Синьцзян Дейли», сверхсильная волна холода также произошла в горах Тяньшань.
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