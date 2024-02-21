В Китае наступил ледниковый период: температура резко упала на минус 50 градусов

В городе Синьцзян на севере Китая неожиданно резко упала температура - с +1,6℃ до -52,3℃, что перекрыло все исторические рекорды сразу.

Первыми жертвами пали тысячи птиц, которые замерзли на лету в озере рядом с городом.

Сами китайцы теперь шутят, что теплее было бы жить в холодильнике.

Метеорологическая обсерватория Синьцзяна уточняет, что такой большой перепад температуры произошел из-за воздействия сильной волны арктического холода.

Похолодание сопровождалось масштабными снегопадами и песчаными бурями. Из-за этого в Синьцзяне и Ганьсу десятки тысяч иностранных туристов попали в ловушку, не имея возможности покинуть города.

Согласно информации Центральной метеорологической станции Китая, сильное похолодание в среднем со снижением температуры до -12 ℃ будет наблюдаться в большинстве районов страны.

При этом в некоторых районах температура опустится более чем на 20 ℃.

Как пишет «Синьцзян Дейли», сверхсильная волна холода также произошла в горах Тяньшань.