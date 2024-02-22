С этим способом урожай томатов станет выше в три раза

При выращивании рассады срезаем верхушку: над каким листом срежете, столько и получится побегов. Когда рассаду распикируем по отдельным горшочкам и она станет высокой, ножницами укорачиваем, оставляя три листочка. Получается три пасынка, и так они растут до самой высадки ростков.

При пикировке тару заполняем наполовину, потом грунт подсыпаем постепенно к саженцу, при такой посадке развивается сильная корневая система, и это приводит к повышению урожайности.

Макушку держим в воде, она быстро укореняется, потом высаживаем в стаканчик.Она хорошо приживается и растёт.

В теплицу помидоры переносим не с одним побегом, а с тремя и с большим количеством соцветий, которые начинают завязывать плоды на трёх пасынках, увеличивается урожай почти в три раза.