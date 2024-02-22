Объясняем, почему линя называют царской рыбой

Линь — удивительная рыба, которую величают толстяком в аксамитовом одеянии. Обитает в мелких водоемах с илистым и заросшим водной растительностью дном. Рыба эта осторожна и пуглива.

Питается линь утром и вечером в определенное время(зависит от времени года и водоема).

У линя вкусное мясо. Это вызывает массовые наплывы рыболовов на те водоемы, где наблюдаются более или менее постоянный клев линя.

Браконьерство создает серьезные проблемы для нормального выживания этой красивой рыбы. Рыболовы, увы, редко выпускают крупного линя. Мы можем выпустить хорошего, крупного карпа или сазана, но никогда не выпустим хорошего линя.

В итоге численность линя весом свыше полкило уменьшилась. Там, где такие экземпляры еще попадаются, наблюдается повышенная концентрация рыболовов-любителей.

Почему же линь называют царской рыбой? Существует несколько версий.

У линя золотистый отлив тела. Причем лини бывают разные: светло-зелёные, тёмно-зелёные, бронзовые (коричневые). Везде характерный золотой отлив - благородный цвет.

Есть полностью золотые лини, но это искусственно выведенный вид, отношения к устоявшейся фразе не имеет. Их разводят для украшения частных прудов. В дикой природе выживают плохо, преимущественно из-за цвета - слишком привлекательны для хищника и птиц.

Версия первая:

В описании кулинарных рецептов часто добавляют к слову "линь" - "царская рыба" или "королевская рыба". Это придает эксклюзивности блюдам.

Мясо линя вкусное в любом виде - жареном, запеченном, в ухе. Рыба достаточно мясистая и менее костлявая, чем другие пресноводные рыбы. Бульон из линя всегда давали выздоравливающим, он придавал сил, хорошо усваивался.

Версия вторая:

Предполагается, что линей подавали к царскому столу. Возможно, так и было, но на разных исторических картинах мы скорее увидим осетровых среди рыбных блюд.

Во времена Ивана Грозного царской рыбой считалась стерлядь. Ее ловили исключительно для государя. Позже пробовали разводить в прудах Петергофа.

Версия третья:

Рыбаки знают, что поймать крупного линя очень непросто. Редко кто ловит обычными снастями линей более 2 кг. Да и в сети взрослые особи этой рыбы не часто попадаются. Вот почему линь - желанный, "царский" трофей для любого рыбака.

Также линь обладает необычными свойствами - его слизь лечебная, является своего рода антисептиком. Она защищает тело паразитов, а также выполняет роль терморегулятора.