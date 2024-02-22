После пересадки в грунт баклажаны гибнут: в чем проблема

Мало света:

Как и любому другому растению, баклажанам необходим свет. Цветки нередко опадают именно из-за плохого освещения.

Холодно:

Оптимальная температура для баклажанов выше 25 градусов Цельсия, что нереально в открытом грунте. Поэтому баклажаны высаживаются в парник, чтобы ночью температура опускалась не так значительно.

Духота или сквозняки:

Растения эти очень чуткие к изменению окружающей среды, плохо переносят как сильные сквозняки, так и духоту. Поэтому в парнике с баклажанами стараемся не допускать резких перепадов температур и влажности.

Ошибки мульчирования:

Мульчировать свежими опилками или хвоей строго запрещено, иначе завязи не могут сформироваться, иногда желтеют листья.

Увлажнение:

Баклажаны предпочитают полив по необходимости, чтобы влажность оставалась на одном уровне. Есть простой лайфхак – воткнуть деревянные палочки около растений: вытаскиваем, смотрим на влажность почвы внутри, а если палочка подсохла, поливаем.

Баклажаны — культура с длинным периодом вегетации, сеять семена на рассаду нужно довольно рано. Точные сроки зависят от сорта, региона и места выращивания.