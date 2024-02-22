После пересадки в грунт баклажаны гибнут: в чем проблема

12:54 2024-02-22
После пересадки в грунт баклажаны гибнут: в чем проблема

Разберемся в тонкостях выращивания рассады баклажанов и в основных причинах ее гибели.

Мало света:

Как и любому другому растению, баклажанам необходим свет. Цветки нередко опадают именно из-за плохого освещения.

Холодно: 

Оптимальная температура для баклажанов выше 25 градусов Цельсия, что нереально в открытом грунте. Поэтому баклажаны высаживаются в парник, чтобы ночью температура опускалась не так значительно.

Духота или сквозняки:

Растения эти очень чуткие к изменению окружающей среды, плохо переносят как сильные сквозняки, так и духоту. Поэтому в парнике с баклажанами стараемся не допускать резких перепадов температур и влажности.

Ошибки мульчирования:

Мульчировать свежими опилками или хвоей строго запрещено, иначе завязи не могут сформироваться, иногда желтеют листья.

Увлажнение:

Баклажаны предпочитают полив по необходимости, чтобы влажность оставалась на одном уровне. Есть простой лайфхак – воткнуть деревянные палочки около растений: вытаскиваем, смотрим на влажность почвы внутри, а если палочка подсохла, поливаем.

Баклажаны — культура с длинным периодом вегетации, сеять семена на рассаду нужно довольно рано. Точные сроки зависят от сорта, региона и места выращивания.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
14:48

Эльза Ли

Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Надир-ага был одним из главных евнухов при дворе султана Абдул Хамида, а после революции стал успешным бизнесменом.
Антон Райт
14:47

Антон Райт

Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

Согласно недавнему отчету главного судмедэксперта Сан-Франциско, с 1 января по 31 августа в Золотом городе произошло 563 смертельных случая от передозировки.
Антон Райт
14:46

Антон Райт

Борода 32-летнего Лэнса Вутона из Кентукки его гордость и заработок

Борода 32-летнего Лэнса Вутона из Кентукки его гордость и заработок

Он обладатель невероятно длинной и густой бороды, длина его бороды составляет 76 см.
Игнат Ветров
14:45

Игнат Ветров

Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

Семья Мэри отказалась от неё после того, как она вышла замуж за Джейка, её настоящую любовь, в 1948 году. Прошло семь десятков лет, а они всё ещё безумно счастливы вместе.
Марина Смирнова
12:23

Марина Смирнова

Объясняем, почему линя называют царской рыбой

Объясняем, почему линя называют царской рыбой

В Европе этот вид рыбы - распространенный представитель речной и озерной фауны.
Марина Смирнова
12:09

Марина Смирнова

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Не только человеку нужен животный белок, в большом объеме он необходим и для домашних питомцев, добыть белок можно из насекомых.
article_image 14:44

Басков открыл секрет, какая женщина сможет стать его женой

Николай Басков никак не женится и не заведет детей. Вместе с тем, он прекрасно знает, какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать его женой.

article_image 14:44

Защита помидоров от перегрева в теплице: какие меры следует предпринять

Теплолюбивость таких растений, как помидоры не означает, что они готовы полноценно расти при самой высокой температуре.

article_image 14:44

Сода поможет вырастить урожай крупных болгарских перцев

Болгарский перец - привередливое растение, но дачники со стажем знают, как добиться получения щедрого урожая крупных овощей.