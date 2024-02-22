Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

14:45 2024-02-22
Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

Семья Мэри отказалась от неё после того, как она вышла замуж за Джейка, её настоящую любовь, в 1948 году. Прошло семь десятков лет, а они всё ещё безумно счастливы вместе.

Отец Мэри сказал ей: «Если ты выйдешь замуж за этого человека, ты больше никогда не переступишь порог этого дома». Вскоре Мэри узнала, что большинство её знакомых и приятелей думают также.

Первые годы их супружеской жизни в Бирмингеме были адом - с ними никто не разговаривал, они не могли найти жильё. Никто не хотел сдавать комнату чёрному, а на покупку у них не было денег.

Но они не сдались.

Постепенно жизнь становилась легче. Мэри устроилась преподавателем. В итоге она стала заместителем директора. Джейк работал на фабрике, а затем устроился на почту, завести друзей было сложно.

Мэри говорила знакомым: «Прежде чем я приглашу вас в свой дом, я должна вас предупредить: мой муж чёрный». Некоторые больше никогда с ней не разговаривали после этого.

В прошлом году пара отметила своё 70-летие. Они всё ещё очень любят друг друга и ни капельки не жалеют ни о чём.

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