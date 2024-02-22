Производство Lada Largus возобновлено на заводе в Ижевске

Данный автомобиль пользуется стабильно высоким спросом не только в России, но и в других странах, включая ближайшего союзника — Беларусь. Популярность модели обусловлена ее универсальностью: Lada Largus отлично подходит для использования в качестве семейного автомобиля (есть 5- и 7-местная версии), а благодаря вместительному багажнику она также удобна для дачников, любителей автопутешествий и выездов на природу. Также имеется двухместная коммерческая версия в виде фургона.

Возобновление производства Lada Largus на заводе в Ижевске было анонсировано концерном АвтоВАЗ еще в декабре минувшего года, однако тогда речь шла только о модификации с электродвигателем. Однако впоследствии эти планы были скорректированы, и руководство АвтоВАЗа решило производить также Lada Largus с бензиновыми двигателями.

До конца весны с конвейера сойдет лишь опытная партия в количестве 80 автомобилей, однако до конца 2024 года планируется выпустить 30 000 Lada Largus с бензиновыми и электрическими моторами, в пассажирском и коммерческом (грузовом) вариантах.

Ранее выпуск Lada Largus был прекращен в 2022 году по причине отсутствия импортных комплектующих, поставки которых прекратились из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада во главе с США. Фактически аналогов данной модели по совокупности параметров «цена-качество-характеристики» в настоящее время нет. Согласно планам руководства, в процессе сборки опытной партии в количестве 80 автомобилей будут отработаны основные технологии, проведена окончательная настройка оборудования, а также обучение персонала. После этого начнется серийное производство.

Перенос сборки Lada Largus в Ижевск обусловлен тем, что в Тольятти было необходимо освободить производственные мощности для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta, запустить которые планируется в 2024 – 2026 годах. При этом перенести все необходимое оборудование в Ижевск и провести пусконаладочные мероприятия, как подчеркивает руководство АвтоВАЗа, удалось в предельно сжатые сроки.