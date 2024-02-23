В Санкт-Петербурге стартовал выпуск автомобилей Hyundai и Kia

13:32 2024-02-23

Производственные мощности в северной столице России ранее принадлежали южнокорейскому концерну Hyundai, в настоящее время ими владеет компания АГР. Выпускаемые автомобили будут поставляться под брендом Solaris.

Планируется, что линейка будет состоять из четырех моделей: кросс-хэтчбека, двух седанов и компактного внедорожника. По размерам и техническим характеристикам эти автомобили являются практически полными копиями популярных в России моделей Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Сборка машин уже стартовала на производственной площадке в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что флагманской моделью производителя станет седан Solaris HS. Его габариты аналогичны Hyundai Solaris, силовые агрегаты также взяты от предшественницы — это бензиновые четырехцилиндровые двигатели объемом 1,4 или 1,6 л, мощностью соответственно 100 и 123 л. с. Они будут работать в паре с автоматической коробкой передач или шестиступенчатой «механикой». Модель будет поставляться в трех базовых комплектациях и спецверсии Sportline.

Бывшая модель Kia Rio будет выпускаться под названием Solaris KRS. Ее габариты также останутся прежними, на нее установят 123-сильный двигатель и автоматическую коробку передач. Данный автомобиль будет выпускаться также в пятидверном кроссовероподобном варианте под наименованием KRX — ранее модель была известна как Kia Rio X. Для седана предусмотрено три базовые комплектации, а для кросс-хэтчбека — сразу пять.

Еще одна популярная в России модель — Hyundai Creta будет выпускаться под названием Solaris HC. Базовая комплектация получит 123-сильный мотор, на более дорогую версию установят агрегат мощностью 149,6 л. с. Коробки передач будут такими же, как и у седана Solaris HS.

Компания АГР пока не дала пояснений относительно того, за счет чего планируется восстановить выпуск популярных корейских автомобилей и на какой период рассчитано производство. Предполагается, что сборка будет осуществляться из машинокомплектов, которые не успели освоить ранее.

Есть основания полагать, что выпускаемые в Санкт-Петербурге автомобили будут поступить и на рынок Беларуси. Эта страна является ближайшим союзником России, данные модели автомобилей всегда пользовались здесь высокой популярностью.

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