Переднюю панель авто называют торпедой, почему используется такое сравнение

Название «торпеда» для передней панели авто применяется только в русскоговорящих странах.
По поводу того, как оно появилось до сих пор ходят споры, но большинство сходятся к тому, что название берет свое происхождение с времен СССР.
По одной из версий, у «Жигулей» была форма панели, которая напоминала форму кузова спортивных автомобилей 1920-1930-х годов.
Существует еще одна, более правдоподобная версия, будто слово «торпеда» берет свое начало со времен Великой Отечественной войны.
После войны в Советский Союз привезли много автомобилей, которые были изъяты у нацистов в качестве трофеев и платы по репарациям.
На приборной панели у многих немецких авто была надпись Torpedo, это компания, которая выпускала приборы в 1940-х в Германии.
Логотип Torpedo размещался не только на приборных панелях, но и между между водителем и пассажиром справа.
Кроме того первые советские автомобили также производились с комплектующими бренда Torpedo.
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