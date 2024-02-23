Переднюю панель авто называют торпедой, почему используется такое сравнение

Название «торпеда» для передней панели авто применяется только в русскоговорящих странах.

По поводу того, как оно появилось до сих пор ходят споры, но большинство сходятся к тому, что название берет свое происхождение с времен СССР.

По одной из версий, у «Жигулей» была форма панели, которая напоминала форму кузова спортивных автомобилей 1920-1930-х годов.

Существует еще одна, более правдоподобная версия, будто слово «торпеда» берет свое начало со времен Великой Отечественной войны.

После войны в Советский Союз привезли много автомобилей, которые были изъяты у нацистов в качестве трофеев и платы по репарациям.

На приборной панели у многих немецких авто была надпись Torpedo, это компания, которая выпускала приборы в 1940-х в Германии.

Логотип Torpedo размещался не только на приборных панелях, но и между между водителем и пассажиром справа.

Кроме того первые советские автомобили также производились с комплектующими бренда Torpedo.