Самая крупная щука, которую удалось поймать рыболовам

21:16 2024-02-23
Самая крупная щука, которую удалось поймать рыболовам

Рыбакам необязательно рассказывать о пойманных гигантских рыбах, потому что в это вряд ли кто-то поверит.

О крупных рыбах слагаются легенды. Из пресноводных обитателей обычно рассказывают о гигантских щуках и сомах.

В рассказе может идти речь о самых невероятных размерах рыбы, в связи с чем возникает вопрос: почему такой гигант не может съесть человека?

Сомы действительно могут достигать массы под 200 кг, но ни одного подтвержденного случая нападения усатого исполина на человека не зафиксировано.

Среди народов Севера бытуют легенды о гигантских щуках-людоедах. Коренной житель даже может привести вас на озеро, в котором живет монстр.

Но никогда не покажет ни засушенную голову, ни даже челюсть, не говоря уж о фотографии. Все эти байки можно считать вымыслом.

Долго считалось правдой, что в XV веке в Германии была выловлена щука весом 145 килограммов и длиной под пять метров. Ее назвали щука Фридриха Барабароссы, а скелет был выставлен в музее.

Легенда существовала до тех пор, пока до останков чудовища не добрались ихтиологи, которые выяснили, что скелет составлен из позвоночников нескольких хищниц. 

В 1794 году в России при очистке одного из царских прудов якобы обнаружили гигантскую щуку, которой было 200 лет. Это определили по золотому кольцу в ее желудке. Но в этом случае кроме слов нет ничего, даже скелета.

Самая крупная щука была поймана в озере Ильмень в 30-х годах прошлого века. Ее вес составил 34 килограмма. Это уже намного ближе к истине.

Есть рассказы о гигантских щуках, пойманных уже в наше время. На Ладоге в окрестностях Сортавалы в Карелии поймали щуку весом 49 килограммов. Никаких доказательств нет. Зато есть подробности. Пишут, что она клюнула на живца, роль которого играла пятикилограммовая щука. 

На озере Увильды попалась щука на 56 килограммов. Где аргументы? Где факты? В Интернете можно найти миллион фотографий рыболовов с гигантскими щуками. Даже если предположить, что не использовался фотошоп, то как узнать реальный вес рыбины?

Часто щуку держат на вытянутых руках, тогда ее размер увеличивается чуть ли не вдвое. 

Верить можно рассказам, подкрепленным фактами. Должны быть фотографии со щукой рядом с линейкой, на безмене.

Вот, например, доказанный факт: спортсмен из Питера, чемпион Мира по рыболовному спорту Максим Балачевцев поймал на реке в Тюменской области щуку весом 22,5 килограмма.

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