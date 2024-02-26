АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с АКПП, но в Беларусь она не попадет

Как стало известно журналистам, количество таких автомобилей будет ограничено, при этом в свободную продажу они не попадут. Согласно намерениям руководства АвтоВАЗа, вся партия будет отправлена государственным корпоративным заказчикам.

Источники на заводе рассказали представителям средств массовой информации, что выпуск данной лимитированной партии стал возможен благодаря тому, что в процессе реконструкции опытно-промышленного производства было обнаружено определенное количество автоматических четырехдиапазонных трансмиссий Jatco, которые не были освоены ранее.

Некоторое время назад площади данного структурного подразделения были задействованы под хранение оборудования, которое было вывезено с производственной площадки Renault, расположенной в Москве (в настоящее время там выпускаются автомобили марки «Москвич»). Не исключено, что трансмиссии Jatco попали на склады АвтоВАЗа в Тольятти именно из Москвы.

Как и в досанкционный период, автоматические коробки передач Jatco будут устанавливаться на Lada Granta в комплекте с 1,6-литровым силовым агрегатом ВАЗ-21126, мощность которого достигает 98 л. с. Стоит отметить, что в настоящее время данная версия двигателя на общедоступные модели Lada Granta не устанавливается.

В общей сложности предполагается выпустить около 2000 автомобилей Lada Granta с автоматическими трансмиссиями Jatco. Поскольку в свободную продажу они не попадут и будут отправлены только корпоративным заказчикам из государственного сектора, автомобилисты Беларуси тоже не смогут приобрести данную модель — несмотря на то, что именно эта страна в настоящее время является самым близким союзником Российский Федерации в экономической, политической и военной сферах.