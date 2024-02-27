Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

11:49 2024-02-27
Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

Кефир содержит очень много полезных веществ: это и витамины группы А, В, C, D, PP, и калий, кальций, медь.

Чем полезен кефир: 

Например, благодаря такому составу этот напиток имеет свойство омолаживать, а также нормализует кишечную микрофлору, очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс в организме и укрепляет иммунитет. 

Причем он достаточно универсален, так как благодаря особым свойствам напитка лактоза превращается в молочную кислоту, а соответственно не может вызывать аллергические реакции в организме. 

Кроме того, кефир благоприятно воздействует на нервную систему и помогает очистить организм.

Какой выбрать:

Не жирный кефир предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов, а также снижает уровень плохого холестерина. Однако в таком напитке все же меньше витаминов и минералов, нежели в жирном. 

В чем вред напитка:

Не рекомендуется употреблять кефир тем людям, у которых диагностированы гастрит, язва или желудочные инфекции.

Что будет, если пить кефир каждый день:

Специалисты отмечают только положительный эффект от ежедневного употребления кефира: 

  • Укрепятся кости. Соответственно, снизится риск переломов, особенно это важно для пожилых людей.
  • Улучшится состояние сердца. Например, снизится кровяное давление, а также риск возникновения атеросклероза. 
  • Нормализуется сахар в крови. Это свойство особенно пригодится тем, кто страдает сахарным диабетом. 
  • Наладится пищеварение. Полезные вещества, содержащиеся в напитке, нормализуют микрофлору кишечника.
  • Снизится холестерин. Это позволят сделать пробиотики в составе. Кроме того, они укрепят сосуды.

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