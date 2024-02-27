Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

Чем полезен кефир:
Например, благодаря такому составу этот напиток имеет свойство омолаживать, а также нормализует кишечную микрофлору, очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс в организме и укрепляет иммунитет.
Причем он достаточно универсален, так как благодаря особым свойствам напитка лактоза превращается в молочную кислоту, а соответственно не может вызывать аллергические реакции в организме.
Кроме того, кефир благоприятно воздействует на нервную систему и помогает очистить организм.
Какой выбрать:
Не жирный кефир предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов, а также снижает уровень плохого холестерина. Однако в таком напитке все же меньше витаминов и минералов, нежели в жирном.
В чем вред напитка:
Не рекомендуется употреблять кефир тем людям, у которых диагностированы гастрит, язва или желудочные инфекции.
Что будет, если пить кефир каждый день:
Специалисты отмечают только положительный эффект от ежедневного употребления кефира:
- Укрепятся кости. Соответственно, снизится риск переломов, особенно это важно для пожилых людей.
- Улучшится состояние сердца. Например, снизится кровяное давление, а также риск возникновения атеросклероза.
- Нормализуется сахар в крови. Это свойство особенно пригодится тем, кто страдает сахарным диабетом.
- Наладится пищеварение. Полезные вещества, содержащиеся в напитке, нормализуют микрофлору кишечника.
- Снизится холестерин. Это позволят сделать пробиотики в составе. Кроме того, они укрепят сосуды.
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