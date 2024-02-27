Какими будут последствия при ежедневном употреблении кефира

Чем полезен кефир:

Например, благодаря такому составу этот напиток имеет свойство омолаживать, а также нормализует кишечную микрофлору, очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс в организме и укрепляет иммунитет.

Причем он достаточно универсален, так как благодаря особым свойствам напитка лактоза превращается в молочную кислоту, а соответственно не может вызывать аллергические реакции в организме.

Кроме того, кефир благоприятно воздействует на нервную систему и помогает очистить организм.

Какой выбрать:

Не жирный кефир предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов, а также снижает уровень плохого холестерина. Однако в таком напитке все же меньше витаминов и минералов, нежели в жирном.

В чем вред напитка:

Не рекомендуется употреблять кефир тем людям, у которых диагностированы гастрит, язва или желудочные инфекции.

Что будет, если пить кефир каждый день:

Специалисты отмечают только положительный эффект от ежедневного употребления кефира: