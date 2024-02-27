Продукты, которые задерживают процесс старения

Продукты, которые выбирает человек, тоже сказываются на организме.
Ученый из Турции Мурат Хакан Терекеджи в издании Sözcü дал некоторые рекомендации по составлению здорового рациона.
В первую очередь людям, а особенно пожилым, нужно больше витамина D, который укрепляет кости и иммунитет.
Получать его можно, не только долго находясь на свежем воздухе, но и из продуктов, к примеру, из рыбы или молочки.
Должны быть в меню семена льна. Усилить эффект можно, если смешать их с натуральным йогуртом.
Важны для здоровья орехи, а особенно грецкие, ароматные травы (шалфей, розмарин), которые тоже положительно сказываются на состоянии здоровья.
Последние снижают риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции в старости.
Желательно добавить в рацион куркуму. Продукт не только укрепит иммунитет, но и поможет избавиться от лишних килограммов, отеков, а еще будет надежной защитой против последствий сахарного диабета.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__