Продукты, которые задерживают процесс старения

Продукты, которые выбирает человек, тоже сказываются на организме.

Ученый из Турции Мурат Хакан Терекеджи в издании Sözcü дал некоторые рекомендации по составлению здорового рациона.

В первую очередь людям, а особенно пожилым, нужно больше витамина D, который укрепляет кости и иммунитет.

Получать его можно, не только долго находясь на свежем воздухе, но и из продуктов, к примеру, из рыбы или молочки.

Должны быть в меню семена льна. Усилить эффект можно, если смешать их с натуральным йогуртом.

Важны для здоровья орехи, а особенно грецкие, ароматные травы (шалфей, розмарин), которые тоже положительно сказываются на состоянии здоровья.

Последние снижают риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции в старости.

Желательно добавить в рацион куркуму. Продукт не только укрепит иммунитет, но и поможет избавиться от лишних килограммов, отеков, а еще будет надежной защитой против последствий сахарного диабета.