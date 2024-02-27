Россия планирует на полгода запретить экспорт бензина, но Беларуси это не коснется

12:24 2024-02-27
Россия планирует на полгода запретить экспорт бензина, но Беларуси это не коснется

Как заявил официальный представитель вице-премьера России Александра Новака, власти страны намерены с 1 марта 2024 года ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев.

Согласно планам руководства России, данная инициатива должна стать эффективной превентивной мерой против роста цен на автомобильное топливо. Как обратили внимание журналисты российских информационных агентств, ограничения на экспорт топлива вводятся перед началом весенне-летнего периода, когда потребительский спрос на автомобильное топливо многократно возрастает. Это обусловлено, в частности, стартом посевной кампании и отпускного сезона: в первом случае потребление топлива увеличивается за счет вышедшей на поля сельхозтехники, во втором — за счет более активного использования личного автомобильного транспорта гражданами страны. Кроме этого, примерно в то же время начинается плановый ремонт на многих нефтеперерабатывающих заводах, в результате чего поставки топлива сокращаются по объективным причинам.

Отмечается, что ограничения не затронут ранее запланированные и законтрактованные поставки автомобильного топлива в страны Евразийского экономического союза (включая ближайшего союзника России — Республику Беларусь), а также в Южную Осетию, Узбекистан и Монголию.

Еще одной превентивной мерой против удорожания автомобильного топлива является увеличение до 16% обязательного норматива по продаже дизельного топлива на бирже. По имеющимся сведениям, премьер-министр России Михаил Мишустин уже согласовал введение данных ограничений.

Запрет на экспорт бензина — мера не новая: ранее она уже действовала с 21 сентября по 17 ноября 2023 года, когда в России отмечались резкие колебания стоимости автомобильного топлива (несколько раз его стоимость поднималась до рекордных за последние годы значений). Как подчеркнули власти страны осенью минувшего года, данное решение позволило стабилизировать внутренний рынок и предотвратить рост цен.

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