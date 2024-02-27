Чтобы добраться до дома, американец угнал грузовик с 10 новыми Chevrolet Corvette

Необычный способ добраться до дома придумал житель штата Окхалома. Американец для этого угнал полуприцеп, перевозивший новые Chevrolet Corvette, пишет Уahoo.com.

Сотрудники правоохранительных органов округа Кочиз в штате Аризона нашли угонщика. Им оказался 23-летний Исайя Уокер из Лоутона. Молодой человек украл с грузовой стоянки Volvo semi и 10 новых моделей Corvette.

Дело было так: водитель грузовика согласился подвезти Исайю. Тот сразу стал задавать ему различные вопросы, а когда машина начала набирать скорость, - выбросил водителя из кабины и сорвался с места.

Полуприцеп, перевозивший 10 крытых автомобилей, - не иголка в сене, и был быстро замечен на трассе. Но Уокер на требование сотрудника местного управления шерифа не отреагировал.

По словам чиновников округа Кочиз, он начал вести машину безрассудно и в конечном итоге свернул на грунтовую дорогу, где и был задержан. Оказавшись под стражей, Уокер объяснил, что его не интересуют спортивные автомобили. Он только что вышел из тюрьмы и ему нужен был способ добраться домой.

Но этот трюк не помог ему доехать до Оклахомы: Уокер снова оказался в тюрьме и ему предъявили сразу несколько обвинений в уголовных преступлениях.

Полиция уточнила, что груз Corvettes стоил около 1 250 000 долларов. Грузовик и Corvettes были возвращены владельцу, во время инцидента техника не была повреждена. Водитель грузовика, к слову, тоже серьезно не пострадал.