Чтобы добраться до дома, американец угнал грузовик с 10 новыми Chevrolet Corvette

18:05 2024-02-27
Чтобы добраться до дома, американец угнал грузовик с 10 новыми Chevrolet Corvette

23-летний Исайя Уокер вышел из тюрьмы и после задержания будет вынужден вернуться туда же.

Необычный способ добраться до дома придумал житель штата Окхалома. Американец для этого угнал полуприцеп, перевозивший новые Chevrolet Corvette, пишет Уahoo.com.

Сотрудники правоохранительных органов округа Кочиз в штате Аризона нашли угонщика. Им оказался 23-летний Исайя Уокер из Лоутона. Молодой человек украл с грузовой стоянки Volvo semi и 10 новых моделей Corvette.

Дело было так: водитель грузовика согласился подвезти Исайю. Тот сразу стал задавать ему различные вопросы, а когда машина начала набирать скорость, - выбросил водителя из кабины и сорвался с места.

Полуприцеп, перевозивший 10 крытых автомобилей, - не иголка в сене, и был быстро замечен на трассе. Но Уокер на требование сотрудника местного управления шерифа не отреагировал. 

По словам чиновников округа Кочиз, он начал вести машину безрассудно и в конечном итоге свернул на грунтовую дорогу, где и был задержан. Оказавшись под стражей, Уокер объяснил, что его не интересуют спортивные автомобили. Он только что вышел из тюрьмы и ему нужен был способ добраться домой.

Но этот трюк не помог ему доехать до Оклахомы: Уокер снова оказался в тюрьме и ему предъявили сразу несколько обвинений в уголовных преступлениях.

Полиция уточнила, что груз Corvettes стоил около 1 250 000 долларов. Грузовик и Corvettes были возвращены владельцу, во время инцидента техника не была повреждена. Водитель грузовика, к слову, тоже серьезно не пострадал.

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