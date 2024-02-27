«Автотор» приступает к производству новой китайской марки для России

Подготовка идет уже несколько месяцев. В группе запуска участвуют специалисты Инновационно-технологического центра «Автотор», а также представители компании Dongfeng, владеющей брендом. В РФ официальным дистрибутором Forthing стала компания «Иксен Мотор Рус».

В рамках сотрудничества при производстве автомобилей марки Forthing предусмотрено применение локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.