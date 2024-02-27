«Автотор» приступает к производству новой китайской марки для России

На заводе «Автотор» в Калининграде вовсю идет подготовка к производству сразу нескольких моделей китайского бренда Forthing. Это кроссоверы T5, T5 Evo и минивэн Forthing M4 Yacht, сообщает Газета.ру.
Старт производства запланирован на март текущего года, начало продаж - на первый квартал 2024-го.
«В ходе подготовки проводится обучение персонала, оснащается конвейерная линия, монтируется оборудование и тестируется программное обеспечение», - отмечают в «Автоторе».
По словам автомобилестроителей, системы активной безопасности автомобилей будут проверяться на специальных стендах, а настройка и наладка будут автоматизированы.
Подготовка идет уже несколько месяцев. В группе запуска участвуют специалисты Инновационно-технологического центра «Автотор», а также представители компании Dongfeng, владеющей брендом. В РФ официальным дистрибутором Forthing стала компания «Иксен Мотор Рус».
В рамках сотрудничества при производстве автомобилей марки Forthing предусмотрено применение локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.
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