Марк Цукерберг был поражен японским McDonald's и заявил, что его надо отметить звездой Мишлен

20:33 2024-02-27
Марк Цукерберг был поражен японским McDonald's и заявил, что его надо отметить звездой Мишлен

Генеральный директор Meta также посетил в Японии урок по изготовлению мечей у мастера меча Акихиры Кокадзи.

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Марк Цукерберг поделился своими впечатлениями от посещения японского McDonald's. Американский миллиардер был настолько впечатлен блюдом, что сказал, что оно должно иметь звезду Мишлен, пишет Уahoo.com.

Генеральный директор Meta выложил в Instagram фотографии из McDonald's в Японии. На снимке Цукерберг в солнцезащитных очках Meta's smart и куртке из овчины сидит за столиком в ресторане.

Цукерберг подписал пост так: "Японский McDonald's: 10/10. Дайте этим парням звезду Мишлен".

Издание уточняет, что у миллиардера в этой стране состоялись встречи с разработчиками Facebook, где они обсудили его крупноязычную модель Llama и гарнитуры виртуальной реальности Quest.

Представитель компании сообщил изданию, что Цукерберг также планировал вылететь в Южную Корею, чтобы встретиться с партнерами, а также, возможно, и с президентом страны Юн Сук Ель.

После Сеула Цукерберг собирается посетить Индию, чтобы присутствовать на предсвадебных торжествах младшего сына миллиардера Мукеша Амбани.

В Японии он посетил также урок по изготовлению мечей у японского мастера меча Акихиры Кокадзи. 

В последние годы у Цукерберга появилось несколько интересных, а иногда и необычных увлечений. Один из его последних проектов - выращивание крупного рогатого скота на его ранчо на Гавайях и выпаивание его пивом.

Он также начал тренироваться в джиу-джитсу и смешанных единоборствах во время карантина и получил синий пояс по джиу-джитсу в июле прошлого года.

Интерес Цукерберга к ММА вырос настолько, что его даже видели в углу с бойцом UFC Алексом Волкановски во время недавнего титульного боя в Анахайме, что в штате Калифорния.

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