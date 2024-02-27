Марк Цукерберг был поражен японским McDonald's и заявил, что его надо отметить звездой Мишлен

Марк Цукерберг поделился своими впечатлениями от посещения японского McDonald's. Американский миллиардер был настолько впечатлен блюдом, что сказал, что оно должно иметь звезду Мишлен, пишет Уahoo.com.

Генеральный директор Meta выложил в Instagram фотографии из McDonald's в Японии. На снимке Цукерберг в солнцезащитных очках Meta's smart и куртке из овчины сидит за столиком в ресторане.

Цукерберг подписал пост так: "Японский McDonald's: 10/10. Дайте этим парням звезду Мишлен".

Издание уточняет, что у миллиардера в этой стране состоялись встречи с разработчиками Facebook, где они обсудили его крупноязычную модель Llama и гарнитуры виртуальной реальности Quest.

Представитель компании сообщил изданию, что Цукерберг также планировал вылететь в Южную Корею, чтобы встретиться с партнерами, а также, возможно, и с президентом страны Юн Сук Ель.

После Сеула Цукерберг собирается посетить Индию, чтобы присутствовать на предсвадебных торжествах младшего сына миллиардера Мукеша Амбани.

В Японии он посетил также урок по изготовлению мечей у японского мастера меча Акихиры Кокадзи.

В последние годы у Цукерберга появилось несколько интересных, а иногда и необычных увлечений. Один из его последних проектов - выращивание крупного рогатого скота на его ранчо на Гавайях и выпаивание его пивом.

Он также начал тренироваться в джиу-джитсу и смешанных единоборствах во время карантина и получил синий пояс по джиу-джитсу в июле прошлого года.

Интерес Цукерберга к ММА вырос настолько, что его даже видели в углу с бойцом UFC Алексом Волкановски во время недавнего титульного боя в Анахайме, что в штате Калифорния.