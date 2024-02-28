Старшая дочь знаменитой американской актерской пары Дэнни Девито и Реи Перлман впервые станет мамой в 40 лет

Знаменитая семья комика, продюсера Дэнни Девито и актрисы Реи Перлман скоро станет еще больше. Их старшая дочь, 40-летняя дочь Люси, станет мамой уже этим летом, подтверждает TODAY.com со ссылкой на представителя звезды.

Как уточняет издание, Люси на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров 24 февраля 2024 года прошла по красной дорожке со своей мамой, которая была номинирована вместе с актерским составом “Барби” за лучший актерский ансамбль.

На одном из американских шоу в 2022 году Люси рассказала, как ей жилось в знаменитой семье. По ее словам, родители, хотя всегда и находятся в фокусе внимания, в обычной жизни приземленные люди.

“Они лучшие. Нам детям, было очень весело, мы много общались с родителями”, - рассказала артистка.

У 79-летнего Дэнни и 75-летней Перлман трое общих детей. Кроме Люси, это - 38-летняя Грейси и 36-летний Джейк. Бывшая пара рассталась в 2012 году после 30 лет брака, но никогда не подавала на развод и остается близкой.

“Мы все еще разлучены, но часто видимся, и мы по-прежнему семья”, - сказал Перлман People в апреле 2022 года. И добавил, что он рад, что они смогли пережить много трудных периодов и сегодня имеют возможность поддерживать отношения.

Ребенок Люси станет вторым внуком Дэнни и Перлмана. Их дочь Грейси и муж Энди Джаннакакис уже подарили им в прошлом году внучку Синклер Люсиль Девито.